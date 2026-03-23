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    Gabler Group: Mitteilung zu Greenshoe-Option und Stabilisierungsmaßnahmen

    Die Gabler Group AG meldet den Abschluss ihres IPO-Stabilisierungszeitraums: Cantor Fitzgerald Ireland Limited nutzte die Greenshoe-Option vollständig aus.

    Gabler Group: Mitteilung zu Greenshoe-Option und Stabilisierungsmaßnahmen
    Foto: adobe.stock.com
    • Vollständige Ausübung der Greenshoe-Option durch Cantor Fitzgerald Ireland Limited am 23.03.2026; Option betraf bis zu 393.750 zusätzliche Aktien der Gabler Group AG zum Angebotspreis.
    • Nach Ausübung der Greenshoe-Option wurde der Stabilisierungszeitraum beendet.
    • Cantor Fitzgerald Ireland Limited fungierte als Stabilisierungsmanager für das öffentliche Angebot.
    • Der Stabilisierungszeitraum lief vom ersten Handelstag der Aktien im Open Market (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse am 09.03.2026 bis zum 23.03.2026.
    • Während des Stabilisierungszeitraums wurden keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.
    • Mitteilung betrifft das öffentliche Angebot/IPO der Gabler Group AG (ISIN DE000A421RZ9; WKN A421RZ) und erfolgte gemäß MAR sowie der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052; Verbreitung in USA, Kanada, Australien und Japan untersagt.

    Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im Plus.


    Gabler Group

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    -8,80 %
    +23,24 %
    ISIN:DE000A421RZ9WKN:A421RZ





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