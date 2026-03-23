Gabler Group: Mitteilung zu Greenshoe-Option und Stabilisierungsmaßnahmen
Die Gabler Group AG meldet den Abschluss ihres IPO-Stabilisierungszeitraums: Cantor Fitzgerald Ireland Limited nutzte die Greenshoe-Option vollständig aus.
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- Vollständige Ausübung der Greenshoe-Option durch Cantor Fitzgerald Ireland Limited am 23.03.2026; Option betraf bis zu 393.750 zusätzliche Aktien der Gabler Group AG zum Angebotspreis.
- Nach Ausübung der Greenshoe-Option wurde der Stabilisierungszeitraum beendet.
- Cantor Fitzgerald Ireland Limited fungierte als Stabilisierungsmanager für das öffentliche Angebot.
- Der Stabilisierungszeitraum lief vom ersten Handelstag der Aktien im Open Market (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse am 09.03.2026 bis zum 23.03.2026.
- Während des Stabilisierungszeitraums wurden keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.
- Mitteilung betrifft das öffentliche Angebot/IPO der Gabler Group AG (ISIN DE000A421RZ9; WKN A421RZ) und erfolgte gemäß MAR sowie der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052; Verbreitung in USA, Kanada, Australien und Japan untersagt.
Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im
Plus.
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