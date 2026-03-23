ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt Henkel-Kursziel von 79 auf 73 Euro
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielreduktion
- Kaufempfehlung erst bei robusterem Konsumgeschäft
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 65,62 auf Tradegate (23. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+21,91 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 73 Euro
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BASF ist kein guter Vergleich fuer Henkel. Die Umsatzverteilung von Konsum und Klebstoffen bei Henkel ist ungefaehr halbe halbe. Klebstoff ist ein kleines bischen groesser. Wenn man das nichtindustrielle Endkundengeschaeft der Klebstoffsparte als Konsum betrachtet, ist Konsum wahrscheinlich sogar etwas groesser. Vor allem ist die Profitabiltaet der Klebstoffsparte aktuell etwas hoeher, aber das kann sich auch mal aendern. Ich glaube, dass viele Anleger mit dieser Diversifikation nicht unzufrieden sind. Den einen Peer gibt es meiner Meinung nach nicht.
Henkel: Übertreiben es die Verkäufer jetzt womöglich?
Fuege noch L'Oréal in den Vergleich ein, dann kannst Du alle anderen vergessen.