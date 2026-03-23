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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Henkel-Kursziel von 79 auf 73 Euro
    • Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielreduktion
    • Kaufempfehlung erst bei robusterem Konsumgeschäft
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Hold'
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Henkel VZ

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    ISIN:DE0006048432WKN:604843

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 65,62 auf Tradegate (23. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+21,91 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 73 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00, was eine Steigerung von +12,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und Bewertung von Henkel: Debatten über einen deutlichen Rückgang (teilweise durch geopolitische Risiken), anhaltendes organisches Schrumpfen statt Wachstum, enttäuschende Dividendenerhöhung (~1,5%), Kritik an 'bereinigten' Kennzahlen und die geringe Verschuldung als positiver Faktor. Zudem Streit über passende Peervergleiche (BASF, L'Oréal, Konsumwerte) und ob die Abwertung überzogen ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Henkel VZ eingestellt.

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