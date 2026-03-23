Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 65,62 auf Tradegate (23. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+21,91 % bedeutet.