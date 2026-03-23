Berenberg senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel runter auf 83 Euro

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Nichts ist mehr sicher

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 72,06 auf Tradegate (23. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -8,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -32,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,51 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -2,10 %/+32,87 % bedeutet.