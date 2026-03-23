ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel runter auf 83 Euro
- Berenberg senkt Kursziel 144 auf 83 Euro und stuft ab
- Cazzol kürzte Schätzungen bis 2028 um 17 Prozent
- Management verlagert Nivea zu Körperpflege und Deos
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 144 auf 83 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2028 am Freitagabend um bis zu 17 Prozent. Die Idee hinter seiner Kaufempfehlung aus dem Jahr 2021 sei nicht wie erhofft aufgegangen. Das Management schwenke mit der Marke Nivea nun um von der Gesichtspflege auf Körperpflege und Deos. Cazzol rechnet zunächst mit einem schwierigen Jahr 2026 mit kaum Wachstum und einem Margen- und Ergebnisrückgang./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 72,06 auf Tradegate (23. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -8,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -32,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,51 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -2,10 %/+32,87 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 83 Euro
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Da ich viel mit Chinesen zu tun habe, ich sehe keinen Taiwan Konflikt dahingehend, daß China den Großangriff macht, wenngleich die Chance für sowas jetzt angesichts der ganzen Krisen so günstig wie nie wäre, da die USA Ihren Munitionsbestand komplett verballern. Würde China das tun, wäre der Planet gespalten. Das ist nicht im Interesse von China. Die wollen auch in Frieden leben.
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