"Extrem brutaler Einbruch" – Sell Everything zerreißt Gold & Silber

Der Preis fiel zuletzt um knapp 9 Prozent und notierte zeitweise bei nur 4.105 US-Dollar. Damit Damit verzeichnet Gold den größten wöchentlichen Rückgang seit Jahrzehnten und befindet sich bereits den neunten Handelstag in Folge im Minus. Auch Silber geriet stark unter Druck und verzeichnete zweistellige Verluste.

Gold hat seine Gewinne seit Jahresbeginn vollständig eingebüßt und steht weiter unter massivem Druck. Ausgerechnet ein Umfeld, das traditionell als Rückenwind für das Edelmetall gilt, wirkt derzeit als Belastung: Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten treibt die Energiepreise nach oben, schürt Inflationsängste und verändert die Zinserwartungen grundlegend.

Hinter dem ungewöhnlichen Kursverlauf steht eine Kombination mehrerer Faktoren. Steigende Ölpreise lassen die Inflationserwartungen anziehen, wodurch die Hoffnung auf Zinssenkungen schwindet. Für Gold, das keine laufenden Erträge abwirft, ist ein Umfeld mit höheren Zinsen besonders belastend. Gleichzeitig legten der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen zu, was alternative Anlagen attraktiver macht.

Hinzu kommt ein technischer Effekt: In der aktuellen Marktphase greifen viele Investoren auf Gold als Liquiditätsquelle zurück. "Das ist ein extrem brutaler Einbruch", kommentierte Greg Shearer, Leiter der Strategie für Basis- und Edelmetalle bei JPMorgan. "Aber aus unserer Sicht sagt uns das eher, dass Gold in das Ansteckungsrisiko eines 'Sell-Everything'-Trends geraten ist." Anleger verkaufen demnach auch eigentlich stabile Positionen, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen.

Auch die geopolitische Lage verschärft die Unsicherheit. US-Präsident Donald Trump setzte dem Iran eine Frist zur Öffnung der Straße von Hormus, während Teheran mit einer vollständigen Sperrung drohte. Die wichtige Handelsroute für Energieexporte steht damit im Zentrum der Eskalation – mit direkten Auswirkungen auf die globalen Märkte.

Historisch betrachtet ist die aktuelle Entwicklung nicht ohne Vorbild. "Das Ausmaß des Goldausverkaufs ist nicht beispiellos, aber das Tempo des Ausverkaufs war viel schneller als bei vielen historischen Anlässen", sagte Wayne Gordon von UBS. In früheren Krisenphasen sei Gold zunächst ebenfalls gefallen, bevor eine stärkere Aufwärtsbewegung einsetzte.

Kurzfristig bleibt die Lage angespannt. Margin Calls, steigende Risikokennzahlen und eine veränderte Zinsperspektive setzen das Edelmetall weiter unter Druck. Gleichzeitig deuten technische Indikatoren darauf hin, dass der Markt bereits stark überverkauft ist – ein Signal, das zumindest eine temporäre Stabilisierung begünstigen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



