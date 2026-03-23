Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Millionen Dollar
- Verkauf von foodpanda Taiwan an Grab für 600 Mio
- Vollzug erwartet in der zweiten Jahreshälfte 2026
- GMV 2025 1,5 Mrd Euro mit positivem bereinigtem EBITDA
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro) in bar. Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken.
Die geplante Transaktion sein ein "wichtiger erster Schritt" in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, so Konzernchef Niklas Östberg.
Das Essensliefergeschäft in Taiwan erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 laut Mitteilung einen Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Milliarden Euro und ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (vor Allokation der Konzernkosten)./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (23. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -14,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +32,16 %/+126,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)