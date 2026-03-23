Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Millionen Dollar

Das Essensliefergeschäft in Taiwan erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 laut Mitteilung einen Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Milliarden Euro und ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (vor Allokation der Konzernkosten)./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (23. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -14,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +32,16 %/+126,56 % bedeutet.