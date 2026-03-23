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    IEA-Chef warnt vor Bedrohung der Energiesicherheit

    Für Sie zusammengefasst
    • IEA kritisiert Deutschland wegen Atomausstiegs
    • Ölpreisschock erhöht Energie und Transportkosten
    • Birol warnt vor größter Bedrohung der Energiesicherheit
    IEA-Chef warnt vor Bedrohung der Energiesicherheit
    Foto: Stringer - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, kritisiert Deutschland angesichts des Irankriegs für den Atomausstieg. "Die Situation wäre heute nicht so schlimm, wenn Deutschland die Kernkraftwerke noch hätte", sagte Birol der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Bundesrepublik habe mit der Abkehr von der Kernenergie einen riesigen strategischen Fehler begangen.

    Nicht nur an den Tankstellen spüren die Menschen den durch den Iran-Krieg ausgelösten Ölpreisschock. Höhere Energie- und Transportkosten treffen zunehmend auch andere Lebensbereiche und Unternehmen. Ökonomen rechnen mit einer deutlich anziehenden Inflation und einem Dämpfer für die Konjunkturerholung in Deutschland.

    Birol betonte: "Ich habe nicht den Eindruck, dass die politischen Entscheidungsträger die Tragweite des Problems, in dem wir uns befinden, schon verstanden haben." Er sagte der "FAZ" und anderen Medien, man stehe vor der "größten Bedrohung der Energiesicherheit in der Geschichte der Menschheit"./mjm/DP/nas





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