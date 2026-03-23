PVA TePla: Kommender Wachstumsschub wird sichtbarer

PVA TePla habe mit dem Geschäftsbericht 2025 die bereits bekannten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach sei der Umsatz um 10 Prozent auf 244,3 Mio. Euro zurückgegangen, infolgedessen sei das EBITDA um 47 Prozent auf 25,3 Mio. Euro gesunken. Das zuvor noch nicht veröffentlichte EBIT habe sich auf 15,1 Mio. Euro (-62 Prozent) belaufen und habe damit die Schätzung von SMC-Research erreicht. Noch etwas schwächer als erwartet sei das Nettoergebnis ausgefallen, das zusätzlich von Wertkorrekturen im Finanz- und Beteiligungsergebnis belastet worden sei und deswegen um 72 Prozent auf 7,6 Mio. Euro geschrumpft sei.

Die PVA TePla AG hat mit dem Geschäftsbericht 2025 die vorläufigen Zahlen bestätigt und damit laut SMC-Research ein zahlenmäßig schwaches Jahr abgeschlossen. Gleichzeitig sehen die Analysten aber klare Fortschritte bei der strategischen Positionierung und eine spürbar anziehende Auftragsdynamik. SMC-Analyst Adam Jakubowski hat vor diesem Hintergrund das Kursziel deutlich erhöht.

Damit habe PVA TePla ein Jahr hinter sich gelassen, das zwar schon zuvor als Übergangsperiode zur Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie geplant gewesen sei, zahlenmäßig aber wegen gehäufter Projektverschiebungen in der zweiten Jahreshälfte noch schwächer als ursprünglich erwartet verlaufen sei.

Dies gelte für die Umsätze und die Ergebnisse, nicht aber für die Umsetzung der Strategie. Hier habe PVA TePla den Ausbau der Organisation und dabei insbesondere der Vertriebs- und Servicekapazitäten in Asien und Amerika vorantreiben, die technologische Basis mit vielversprechenden Komponenten sowohl organisch als auch durch Übernahmen stärken und Qualifizierungsprozesse für die eigenen Inline-Ultraschall-Metrologieanlagen bei mehreren führenden Halbleiterherstellern entscheidend vorantreiben können. Daraus seien für den Herbst nun entsprechende Serienlieferaufträge zu erwarten.

Die Auftragsentwicklung habe jedoch bereits ab dem dritten Quartal 2025 deutlich an Dynamik gewonnen. Nach einer Verdopplung des Ordervolumens in Q3 auf 72,9 Mio. Euro sei in den Schlussmonaten ein weiterer Anstieg auf 91,1 Mio. Euro gefolgt, womit ein mehrjähriger Rekord markiert worden sei. Diese hohe Dynamik setze sich auch im laufenden Jahr fort. Allein für den Bereich Metrologie habe PVA TePla seit dem Jahreswechsel rund 50 Mio. Euro an neuen Aufträgen erhalten, insgesamt gehe das Unternehmen für Q1 von einem Niveau aus, das mit dem Schlussquartal 2025 vergleichbar sei.