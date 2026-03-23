BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 233 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 254,8EUR auf Tradegate (23. März 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 233
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 233
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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