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    Silber: Der Crash setzt sich ungebrochen fort – so weit gehts jetzt runter

    Die Abwärtsbewegung und der Verkaufsdruck bei Silber halten auch zu Beginn der Woche an. Denn die Gründe für den Ausverkauf bestehen nach wie vor.

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    Verkaufsdruck - Silber: Der Crash setzt sich ungebrochen fort – so weit gehts jetzt runter
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wer hätte das vor Jahresbeginn gedacht: Gold, und vor allen Dingen auch Silber, geraten massiv unter Verkaufsdruck und testen ihre jüngst gewonnenen Widerstände nun nach unten. 

    Dabei war schon im Februar zu bemerken, dass Gold keine weiteren Widerstände nach oben mehr durchbrechen konnte; und so auch Silber, der "kleinere Bruder", verlor im Schatten des glänzenden Edelmetalls deutlich. An dem Fall und Crash von Silber lässt sich ablesen: Gold dominiert weiterhin das Wohl und Wehe von Silber. Sind die fetten Jahre jetzt vorbei?

    Interessant: Während das Gros der Analysten von einem Kursziel von Silber von über 80 US-Dollar je Feinunze für 2026 ausgegangen waren, erschien der Edelmetallhändler Heraeus weitestgehend konservativ mit seiner Einschätzung. Die Scheideanstalt hatte im Dezember letzten Jahres eine Range für Silber von 43 bis 62 US-Dollar angenommen und lag damit gut 50 Prozent unter den Prognosen vieler Analysten. Doch warum haben die Experten diese Range angegeben, die jetzt goldrichtig erscheint?

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    Sie haben eine schwächere Industrienachfrage und Rezessionsrisiken in ihrer Analyse höher eingeschätzt, als die Treiber der Rallye: fortgesetzte Goldkäufe der Zentralbanken, die anhaltende Inflation und die niedrigeren Realzinsen. Die Analysten von Heraeus schreiben: "Nach solch starken Preisanstiegen ist eine Phase der Korrektur und Konsolidierung wahrscheinlich."

    Auch die Einschätzung der wichtigsten Dämpfer für die Edelmetalle erscheint im Bild der heutigen, geopolitischen Bedingungen, als weitestgehend richtig: "Zu Beginn des Jahres 2026 könnten die globalen Märkte mit einer Reihe wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen konfrontiert sein. Ein verlangsamtes Wachstum in wichtigen Volkswirtschaften wie den USA und Europa sowie anhaltende Inflation und fiskalische Ungleichgewichte könnten die Geldpolitik beeinflussen."

    Der starke US-Dollar hemmt den Edelmetallverkauf weltweit. Die Aussicht auf Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) sind in die weitere Zukunft verbannt angesichts der steigenden Inflationsgefahr durch teure Energieimporte westlicher Volkswirtschaften.

    Daher erscheint die Range für Silber zwischen 43 und 62 US-Dollar angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage als sehr plausibel.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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