Silber: Der Crash setzt sich ungebrochen fort – so weit gehts jetzt runter

Dabei war schon im Februar zu bemerken, dass Gold keine weiteren Widerstände nach oben mehr durchbrechen konnte; und so auch Silber, der "kleinere Bruder", verlor im Schatten des glänzenden Edelmetalls deutlich. An dem Fall und Crash von Silber lässt sich ablesen: Gold dominiert weiterhin das Wohl und Wehe von Silber. Sind die fetten Jahre jetzt vorbei?

Wer hätte das vor Jahresbeginn gedacht: Gold, und vor allen Dingen auch Silber, geraten massiv unter Verkaufsdruck und testen ihre jüngst gewonnenen Widerstände nun nach unten.

Interessant: Während das Gros der Analysten von einem Kursziel von Silber von über 80 US-Dollar je Feinunze für 2026 ausgegangen waren, erschien der Edelmetallhändler Heraeus weitestgehend konservativ mit seiner Einschätzung. Die Scheideanstalt hatte im Dezember letzten Jahres eine Range für Silber von 43 bis 62 US-Dollar angenommen und lag damit gut 50 Prozent unter den Prognosen vieler Analysten. Doch warum haben die Experten diese Range angegeben, die jetzt goldrichtig erscheint?

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Sie haben eine schwächere Industrienachfrage und Rezessionsrisiken in ihrer Analyse höher eingeschätzt, als die Treiber der Rallye: fortgesetzte Goldkäufe der Zentralbanken, die anhaltende Inflation und die niedrigeren Realzinsen. Die Analysten von Heraeus schreiben: "Nach solch starken Preisanstiegen ist eine Phase der Korrektur und Konsolidierung wahrscheinlich."

Auch die Einschätzung der wichtigsten Dämpfer für die Edelmetalle erscheint im Bild der heutigen, geopolitischen Bedingungen, als weitestgehend richtig: "Zu Beginn des Jahres 2026 könnten die globalen Märkte mit einer Reihe wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen konfrontiert sein. Ein verlangsamtes Wachstum in wichtigen Volkswirtschaften wie den USA und Europa sowie anhaltende Inflation und fiskalische Ungleichgewichte könnten die Geldpolitik beeinflussen."

Der starke US-Dollar hemmt den Edelmetallverkauf weltweit. Die Aussicht auf Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) sind in die weitere Zukunft verbannt angesichts der steigenden Inflationsgefahr durch teure Energieimporte westlicher Volkswirtschaften.

Daher erscheint die Range für Silber zwischen 43 und 62 US-Dollar angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage als sehr plausibel.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,26 $ , was eine Steigerung von +5,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer