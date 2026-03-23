Asiens Aktienmärkte kollabieren zum Wochenauftakt!

Die Kampfhandlungen im Nahen Osten gehen weiter. Am zurückliegenden Wochenende kam es nicht nur erneut zu gegenseitigen Luftangriffen, auch verbal eskalierten die Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump die Bombardierung der Energieinfrastruktur angekündigt hatte, sollte Iran die Straße von Hormus nicht bedingungslos öffnen.

Die Islamische Republik drohte daraufhin mit der vollständigen Sperrung der wichtigen Schifffahrtsstraße und dem Angriff auf Meerwasserentsalzungsanlagen und andere kritische Infrastruktur in der Region. Folglich legte der Ölpreis in der Nacht auf Montag weiter zu.

Ölpreis steigt weiter: Asiens Börsen schmieren ab!

Besonders stark abhängig von Energieimporten aus dem Nahen Osten ist vor allem Ost- und Südostasien. Selbst das um Autarkie bemühte China kann seinen Verbrauch nicht ohne Importe decken. Dementsprechend heftig fielen die Reaktion auf die anhaltenden Spannungen aus.

Reihenweise brachen die Aktienmärkte weg, angeführt vom südkoreanischen Leitindex KOSPI, der 6,5 Prozent einbüßte. Der technologielastige Hang-Seng-Index verlor 3,8 Prozent an Wert, während es in Tokio für den Nikkei um 3,7 Prozent bergab ging.

Dabei blieben auch Anlegerlieblinge nicht verschont. In Südkorea verloren die beiden gefeierten Speicherchiphersteller Samsung und SK Hynix 6,6 beziehungsweise 7,4 Prozent an Wert. In Japan geriet Nintendo trotz des bahnbrechenden Erfolges von Pokémon Pokopia mit in den Abwärtssog und büßte 3,1 Prozent ein. Im Hang Seng gerieten vor allem Baidu (-6,1 Prozent), Chiphersteller SMIC (-6,0 Prozent) sowie die Goldförderer Laopu (-11,5 Prozent) und Zijin Mining (-6,0 Prozent) unter Druck, die vom Overnight-Crash von Gold und Silber getroffen wurden.

Inseln der Stärke gab es hingegen kaum. In Hongkong entzog sich Fahrzeughersteller Geely mit einem Plus von rund 2,0 Prozent dem Abverkauf. Im selben Ausmaß legte in Tokio auch Daiichi Sankyo zu – in Krisenzeiten wissen Investoren Pharmawerte als defensive Werte zu schätzen. Im KOSPI 50 gab es hingegen keinen einzigen Gewinner.

Die Aktienmarktkrise spitzt sich auch technisch zu

Aus charttechnischer Perspektive verschärft sich die Ausgangslage für die drei wichtigen Leitbörsen damit weiter. Aufgrund seiner aufsehenerregenden Rallye nach dem Jahresauftakt notiert der KOSPI zwar noch über seinen Durchschnittslinien. Hier genügt aber ein weiterer schwacher Handelstag und es kommt zum Unterschreiten der 50-Tage-Linie und damit zu einem ersten Verkaufssignal.

Das ist beim Nikkei bereits in der vergangenen Woche eingetreten. Nachdem ein Rebound genau hier scheiterte, stellt die bei rund 55.000 Punkten liegende 50-Tage-Linie nun einen Widerstand dar. Kommt es nicht bald zu einer Gegenreaktion, dürfte die Börse in Tokio vor einem Rutsch bis zur 200-Tage-Linie bei knapp 47.600 Punkten stehen. Wird auch diese unterschritten, dürfte ein neuer Bärenmarkt kaum noch zu verhindern sein.

Im Hang Seng ist bereits so weit. Dieser ist bereits am vergangenen Donnerstag unter die wichtige langfristige Unterstützung gefallen und baut seinen Abstand nun aus, was eine nachhaltige Erholung erschweren dürfte. Damit folgt Hongkongs Leitindex dem Schicksal des DAX, der die 200-Tage-Linie schon vor 2 Wochen aufgegeben hatte und in den freien Fall übergegangen ist.

Fazit: Mit weiteren Verlusten muss gerechnet werden

Die neue Handelswoche beginnt, wie die alte zu Ende gegangen ist: Mit erheblichen Verlusten für die weltweiten Aktienmärkte. Den Auftakt bildeten am Montag die Börsen in Fernost, wo es zu Verlusten von bis zu 6,5 Prozent gekommen ist und auch die Anteilsscheine von zuletzt äußerst erfolgreichen Unternehmen nicht verschont wurden.

Während sich die charttechnische Ausgangslage zahlreicher Einzelwerte wie auch der Leitindizes immer weiter verschlechtert, drohen die Belastungen durch hohe Energiepreise anzuhalten – und zwar nicht nur kurz-, sondern auch langfristig, da der Iran-Krieg inzwischen zu einem regionalen Konflikt geworden ist und Angriffe auf Energieinfrastruktur als legitimes Druckmittel gelten.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das, sich auf harte Zeiten einzustellen. In den kommenden Wochen und Monaten dürfte nicht mehr "Buy the dip", sondern "Sell the rip" gelten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion