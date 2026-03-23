Vorbild Amazon?
Zalando setzt auf KI-Roboter: Startet jetzt die Logistik-Revolution?
Was Amazon seit Jahren umsetzt, macht jetzt auch Zalando: KI-Roboter übernehmen mehr Aufgaben. Welche Folgen das intern haben könnte, ist offen.
- Zalando installiert rund fünfzig KI-Roboter
- Unklar wie viel Arbeit Roboter Menschen übernehmen
- Amazon hat über eine Million Roboter im Einsatz
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Zalando installiert rund fünfzig KI-gesteuerte Roboter in seinen europäischen Logistikzentren, wie Acquiremedia berichtet. Der Roboter, der im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt wurde, erreichte durchschnittlich zehntausend Kommissionierungen pro Tag. Diese Zahl könnte im vollständigen Einsatz auf einhunderttausend pro Tag steigen.
Unklar ist, wie viel Arbeit die rund fünfzig Roboter von Menschen übernehmen werden. Zudem äußerte sich Zalando auch nicht dazu, wie sich die Rolle der Mitarbeiter vor Ort in diesem neuen System verändern wird. Der Schritt Zalandos passt in einen Trend, bei dem große E-Commerce-Unternehmen die Automatisierung ihrer Logistikinfrastruktur vorantreiben. Amazon setzt bereits seit Jahren Roboter in seinen Lagerhallen ein.
Durchschnittlich arbeiten 670 Mitarbeiter an einem Standort von Amazon. Fünf Jahre früher waren es durchschnittlich 1.000 Mitarbeiter. Insgesamt sind in Amazons Lagerhallen mittlerweile mehr als eine Million Roboter im Einsatz. Dabei dürfte das Verhältnis Mensch zu Maschine sogar bereits 1:1 betragen. Der Umsatz des E-Commerce-Riesen im nicht-digitalen Bereich wächst quartalsweise um fast zehn Prozent, die Mitarbeiterzahl blieb jedoch in den letzten sechs Quartalen mit 1,6 Millionen nahezu konstant.
Darüber hinaus gab Amazon Ende letzter Woche die Übernahme des Zürcher Lieferroboterherstellers Rivr bekannt. Mit dem amerikanischen Kapital in der Tasche hat das Schweizer Unternehmen sein Stellenportal weit geöffnet. Gesucht werden dreißig neue Mitarbeiter, darunter eine Person, die die europäische Markteinführung der Lieferroboter leiten soll.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion