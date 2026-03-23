Zalando setzt auf KI-Roboter: Startet jetzt die Logistik-Revolution?

Zalando installiert rund fünfzig KI-gesteuerte Roboter in seinen europäischen Logistikzentren, wie Acquiremedia berichtet. Der Roboter, der im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt wurde, erreichte durchschnittlich zehntausend Kommissionierungen pro Tag. Diese Zahl könnte im vollständigen Einsatz auf einhunderttausend pro Tag steigen.

Unklar ist, wie viel Arbeit die rund fünfzig Roboter von Menschen übernehmen werden. Zudem äußerte sich Zalando auch nicht dazu, wie sich die Rolle der Mitarbeiter vor Ort in diesem neuen System verändern wird. Der Schritt Zalandos passt in einen Trend, bei dem große E-Commerce-Unternehmen die Automatisierung ihrer Logistikinfrastruktur vorantreiben. Amazon setzt bereits seit Jahren Roboter in seinen Lagerhallen ein.