SPD soll Bas und Klingbeil den Rücken stärken

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch lehnt personelle Konsequenzen an der Parteispitze aufgrund der Wahlschlappe in Rheinland-Pfalz ab. "Ich glaube, es ist nicht zielführend", sagte Miersch im ARD-"Morgenmagazin". Es gehe darum, den Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil den Rücken zu stärken in anstehenden schwierigen Verhandlungen mit der Union.

Miersch betonte, das Land befinde sich in "verdammt unsicheren Zeiten". Es sei Aufgabe der SPD, Zusammenhalt im Land zu organisieren. "Ich glaube, dass es jetzt gerade auf die Sozialdemokratie ankommt", betonte der Fraktionschef.