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    AKTIE IM FOKUS

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    Salzgitter unter Druck - Zahlen im sehr schwachen Marktumfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Salzgitter fielen am Montag bis 9 Prozent
    • Stoxx Europe 600 Basic Resources sank über 15 Prozent
    • Salzgitter reduzierte Verluste auf minus 69,8 Mio Euro
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter unter Druck - Zahlen im sehr schwachen Marktumfeld
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter sind am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 9 Prozent abgesackt. Der Stahlkonzern legte im wegen des Iran-Kriegs sehr schwachen Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Der Rohstoffsektor ist bisher größter Verlierer der ersten drei Kriegs-Wochen. Ein hoher Ölpreis dämpft die Konjunkturerwartungen massiv. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources tauchte insgesamt um mehr als 15 Prozent ab. Bei Salzgitter, die ab dem heutigen Montag im MDax notiert sind, sind es bereits 35 Prozent.

    Der Konzern konnte seine Verluste im abgelaufenen Jahr 2025 reduzieren. Unter dem Strich standen minus 69,8 Millionen Euro zu Buche, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen./ag/nas

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    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 33,54 auf Tradegate (23. März 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -18,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,55 %/+80,94 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Salzgitter‑Aktie: Gasabhängigkeit und mögliche Gasmangel‑Risiken belasten die Aktie, daher Verkäufe (u. a. Verkauf bei ≈49,74 €) und Sorgen vor deutlich tieferen Kursen; Diskussion um Hebel‑Optionsscheine als Chance/Risiko, Realisierung von Verlusten/Steuervorteilen; technische Marken: Zielzone 30–31 € und 200‑Tage‑Linie ≈32,5 €; Bewertung via 30%‑Aurubis‑Beteiligung wird thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

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    dpa-AFX
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