AKTIE IM FOKUS
Salzgitter unter Druck - Zahlen im sehr schwachen Marktumfeld
- Aktien von Salzgitter fielen am Montag bis 9 Prozent
- Stoxx Europe 600 Basic Resources sank über 15 Prozent
- Salzgitter reduzierte Verluste auf minus 69,8 Mio Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter sind am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 9 Prozent abgesackt. Der Stahlkonzern legte im wegen des Iran-Kriegs sehr schwachen Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Der Rohstoffsektor ist bisher größter Verlierer der ersten drei Kriegs-Wochen. Ein hoher Ölpreis dämpft die Konjunkturerwartungen massiv. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources tauchte insgesamt um mehr als 15 Prozent ab. Bei Salzgitter, die ab dem heutigen Montag im MDax notiert sind, sind es bereits 35 Prozent.
Der Konzern konnte seine Verluste im abgelaufenen Jahr 2025 reduzieren. Unter dem Strich standen minus 69,8 Millionen Euro zu Buche, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen./ag/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 33,54 auf Tradegate (23. März 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -18,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,55 %/+80,94 % bedeutet.
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Tja der liebe Putin hat ja uns aber ab Sommer 2021 (d.h. über ein halbes Jahr vor der Invasion in der Ukraine) den Gashahn langsam abgedreht und die Speicher der Gazprom leerlaufen lassen, da er keine neuen Verträge genehmigt hat. Auch wäre er verpflichtet gewesen nach Zerstörung der Nordstreampipelines Gas über Polen oder die Ukraine zu liefern, die über ausreichend Kapazität gehabt hätten. Er hat dann nur noch LNG teuer geliefert.....
und wenn man es wieder realistisch betrachtet, ist 30% aurubis bei 154,50 € 37,45 € wert. sg notiert aber bereits nur noch 36,00 € wert. also selbst wenn sg komplett die produktion einstellen müsste, ist der anteil an aurubis immer noch 37,45 € wert. wie bescheuert ist der markt.
wenn du nur aufs geld schaust, dann solltest du zum lieben putin ziehen. wenn er geld für öl und gas mebkommt oder man die ukraine nicht unterstützt, dann überrennt er die ukraine und was dann. sammelt er sich dann für weitere länder. bloss weil man aus kostengründen billiges gas und öl von putin haben wollte.