Salzgitter unter Druck - Zahlen im sehr schwachen Marktumfeld

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Nichts ist mehr sicher

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 33,54 auf Tradegate (23. März 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -18,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,55 %/+80,94 % bedeutet.