Flugzeug kollidiert auf Rollfeld in New York mit Einsatzauto

(neu: Infos der Behörden)



NEW YORK (dpa-AFX) - Bei dem Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einem Einsatzwagen sind auf dem Flughafen LaGuardia in New York laut Medienberichten mindestens vier Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch der Pilot und der Copilot der Maschine der Fluggesellschaft Air Canada , berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Bei den anderen zwei Verletzten handele es sich um Insassen des Fahrzeuges. Die Ursache ist noch unklar.

Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Die Maschine vom Typ Bombardier CRJ-900 mit 72 Passagieren und 4 Besatzungsmitgliedern sei aus Montreal gekommen. Sonst sei niemand verletzt worden.