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    SAP

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    Substitutionsangst der Marktteilnehmer lässt den Kurs fallen!

    Die Aktien von SAP sind am Freitag im volatileren Marktumfeld auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2024 gefallen. Mit 151,22 Euro in der Spitze kosteten sie 6,21 Prozent weniger als tags zuvor. Der europäische Softwaresektor leidet im bisherigen Jahresverlauf erheblich unter Verdrängungsängsten durch Künstliche Intelligenz (KI). Analysten haben zuletzt wiederholt versucht, die Anleger zu beruhigen, eine Trendwende ist jedoch bisher ausgeblieben. Der CEO Christian Klein reagiert mit einer neuen Gebührenstruktur. Künftig wird nicht mehr die Anzahl der Nutzer, sondern der Umfang des KI-Einsatzes die Höhe der Zahlungen bestimmen. Die Technologie verringert den Personalbedarf der Unternehmen. Zudem kündigte SAP den Aufbau neuer Teams an, die Kunden bei der Entwicklung von KI-Agenten auf Basis der SAP-Programme unterstützen sollen.

    Zum Chart

    Die Aktie von SAP legte vom Tiefstand am 23. September 2022 bei 79,58 Euro bis zum Allzeithoch am 19. Februar 2025 bei 283,50 Euro deutlich zu. Diese Aufwärtsbewegung entspricht in der Spitze einer Rendite von 256 Prozent. Anschließend fiel der Kurs aufgrund eines breiten Verkaufs von Wertpapieren im Zusammenhang mit dem sogenannten Liberation-Day um 26 Prozent auf 210,20 Euro zurück. Seit dem Tief dieser Abwärtsbewegung am 7. April erholte sich der Kurs bis zum 6. Juni, bevor er aktuell wieder in Stufen in den Bereich von 151,22 Euro zurückgefallen ist. Sollte die Unterstützung bei 151,22 Euro jedoch nachhaltig durchbrochen werden, besteht weiteres Abwärtspotenzial, zumal in den Augen der Marktteilnehmer das Vermögen von SAP (proprietäre Software) durch die KI-Revolution an Wert verlieren könnte. In diesem Fall könnte die nächste Unterstützung bei 134,48 Euro angesteuert werden. Fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 von 23,08 wieder etwas günstiger bewertet. Sind die Ängste der Marktteilnehmer bezüglich einer Entwertung der Software berechtigt, könnte der Aktienkurs und das KGV noch weiter fallen. Ob die Gegenmaßnahmen des Managements bei den verängstigten Aktionären greifen, werden die nächsten Wochen zeigen.

    SAP SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 163,00 // 184,56 Euro
    Unterstützungen: 151,22 // 134,48 Euro

    Fazit

    Die Marktteilnehmer sehen bei reinen Softwareunternehmen die Gefahr, dass deren Assets durch das Umgreifen der KI-Technik schnell an Wert verlieren.

    Mit einem Open End Turbo Short (WKN JZ34PQ) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der SAP SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,54 profitieren. Das Ziel sei bei 132,48 Euro angenommen (6,53 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 171,36 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,65 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: JZ34PQ Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 4,40 – 4,41 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 196,08 Euro Basiswert: SAP SE
    KO-Schwelle: 196,08 Euro akt. Kurs Basiswert: 153,82 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 6,53 Euro
    Hebel: 3,54 Kurschance: + 48 Prozent
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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