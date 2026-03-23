    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL sichert Alterric ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Bankenkonsortium aus drei Sparkassen und DAL
    • Windpark 33,6 MW erzeugt Strom für 20.000 Haushalte
    • Acht Anlagen mit rund 63 GWh Jahresproduktion
    OTS - DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL sichert Alterric ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DAL sichert Alterric Finanzierung für Windpark Bingen Mainz (ots) -

    - Finanzierung durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium aus drei regionalen Sparkassen und der DAL/Deutsche Leasing Finance - Windpark verfügt über Gesamtleistung von 33,6 MW und erzeugt Strom zur Versorgung von rund 20.000 Haushalten
    - Errichtung von acht Windenergieanlagen stärkt Ausbau erneuerbarer Energien in Süddeutschland

    Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) arrangiert die Finanzierung des vom Energieparkbetreiber Alterric betriebenen Windparks Bingen im Landkreis Sigmaringen. Die Finanzierung erfolgt durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium, bestehend aus der DAL/Deutsche Leasing Finance, Kreissparkasse Ludwigsburg, der Sparkasse Pforzheim Calw und der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Der Windpark verfügt über eine Gesamtleistung von 33,6 MW. Die erzeugte Energiemenge der Anlage deckt den Jahresverbrauch von etwa 20.000 Haushalten. Der Netzanschluss ist bereits im Januar 2026 erfolgt.

    Darlehen und Fördermittel

    Der Finanzierungsstruktur liegt eine genehmigte EEG-Vergütung mit einer Laufzeit von 20 Jahren zugrunde. Sie kombiniert zinsgünstige Fördermittel mit langfristigen Bankkrediten.

    "Durch unsere langjährige Erfahrung als Spezialist in der Strukturierung von Finanzierungen für Erneuerbare-Energie-Anlagen haben wir die Finanzierung mit einer Kombination von Fördermitteln der KfW und Sparkassendarlehen optimal auf die Anforderungen von Alterric und unseren Finanzierungspartnern aus dem Sparkassen-Verbund zuschneiden können", erläutert DAL-Geschäftsführer Dr. Peer Günzel.

    63 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien

    Mit einer jährlichen Stromproduktion von ca. 63 Gigawattstunden (GWh) trägt der Windpark Bingen maßgeblich zur Energiewende bei und stärkt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Süddeutschland.

    Der Windpark besteht aus insgesamt acht Windenergieanlagen. Mit einem Rotordurchmesser von knapp 140 Metern erreichen die Anlagen eine Gesamthöhe von rund 230 Metern. Die Auslegung ist auf einen effizienten Betrieb an Binnenlandstandorten ausgerichtet und ermöglicht auch bei mittleren Windgeschwindigkeiten eine kontinuierliche Stromerzeugung.

    Alterric gehört mit einem Bestandsportfolio von 2.400 Megawatt zu den größten Grünstromerzeugern in Zentraleuropa. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine Projektpipeline von 10.000 Megawatt, die allein oder gemeinsam mit Partnern entwickelt werden.

    Über die DAL

    Die DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern. Gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH ist die DAL Teil der Deutsche Leasing Gruppe.

    Pressekontakt:

    Michael Schorling
    Pressesprecher
    Telefon: +49 6131 804-1100
    E-Mail: mailto:m.schorling@dal.de

    Yannick Houdard
    Referent Unternehmenskommunikation
    Telefon: +49 6131 8041107
    E-Mail: mailto:y.houdard@dal.de

    DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG
    Emy-Roeder-Straße 2
    55129 Mainz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/6241050 OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL sichert Alterric ... - Finanzierung durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium aus drei regionalen Sparkassen und der DAL/Deutsche Leasing Finance - Windpark verfügt über Gesamtleistung von 33,6 MW und erzeugt Strom zur Versorgung von rund 20.000 Haushalten - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     