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    Delivery Hero Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 23.03.2026

    Am 23.03.2026 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um +6,02 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 23.03.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.03.2026

    Die Delivery Hero Aktie konnte bisher um +6,02 % auf 15,810 zulegen. Das sind +0,898  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,810, mit einem Plus von +6,02 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Anstieg bei Delivery Hero konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -34,24 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -14,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -35,56 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,73 % geändert.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,60 %
    1 Monat -28,24 %
    3 Monate -34,24 %
    1 Jahr -38,57 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,73 Mrd.EUR € wert.

    Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Millionen Dollar


    Der Essenslieferdienst Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro) in bar. Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug …

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    Delivery Hero Sells Taiwan Food Delivery to Grab for $600M


    Delivery Hero is reshaping its global footprint, striking a USD 600 million deal with Grab that will shift its Taiwan food delivery business and open a new chapter for both firms.

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    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    +2,73 %
    -14,31 %
    -28,31 %
    -34,95 %
    -39,20 %
    -52,56 %
    -86,92 %
    -46,32 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



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    Markt Bote
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