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    Weniger Anlagen, deutlich mehr Strom

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    VSB setzt auf Repowering als Schlüssel für den Ausbau der Erneuerbaren

    DRESDEN, Deutschland, March 23, 2026 /PRNewswire/ -- Fünf Altanlagen werden durch drei moderne Windenergieanlagen ersetzt – bei rund zehnfachem Energieertrag: Mit dem Spatenstich für den Windpark Löberitz in Sachsen-Anhalt treibt VSB den Ausbau von Repowering-Projekten in Deutschland weiter voran.

    “Symbolischer Spatenstich für den Repowering-Windpark Löberitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Vertreter aus Politik und Wirtschaft geben gemeinsam den Startschuss für den Bau des Projekts.“ Copyright: Benjamin Gierig

    Gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Energieminister Prof. Dr. Armin Willingmann sowie Vertretern der Standortkommunen gab VSB Deutschland den Startschuss für das Projekt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

    Die neuen Anlagen vom Typ Vestas V172-7.2 erreichen künftig einen Jahresenergieertrag von rund 65,7 Gigawattstunden – etwa zehnmal so viel wie die Bestandsanlagen aus dem Jahr 2003, was rechnerisch dem Jahresverbrauch von rund 18.500 Haushalten entspricht. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.

    „Repowering ist einer der effizientesten Hebel für den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren", sagt Thomas Winkler, Geschäftsführer von VSB Deutschland. „Wir steigern die Stromproduktion auf bestehenden Flächen massiv und nutzen vorhandene Netzinfrastruktur besser aus. Genau das wird entscheidend sein, um die Ausbauziele in Deutschland und Europa zu erreichen."

    Der Windpark ist Teil des Hybridparks Löberitz, in dem Windenergie perspektivisch mit Photovoltaik und Batteriespeichern an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt kombiniert wird. Die Bündelung komplementärer Erzeugungsprofile erhöht die Auslastung der Netzinfrastruktur, stabilisiert die Einspeisung und verbessert die Integration erneuerbarer Energien ins Stromsystem.

    Bereits 2025 realisierte VSB mit dem Windpark Elster eines der größten Repowering-Projekte Europas: 16 Anlagen ersetzten 50 Altanlagen – bei mehr als sechsfachem Energieertrag. Löberitz setzt diese Strategie fort: Rund die Hälfte der deutschen Projektpipeline basiert auf Repowering, mehr als 800 Megawatt befinden sich aktuell im Genehmigungsverfahren.

    Weitere Informationen zum Repowering-Windpark Löberitz
    https://www.vsb.energy/de/de/projekte/hybridpark-loeberitz/

    Über die VSB Gruppe

    VSB, mit Hauptsitz in Dresden, zählt zu den führenden vertikal integrierten Entwicklern im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Seit 2025 gehört das Unternehmen zu TotalEnergies. Das Kerngeschäft liegt in der Projektentwicklung von Onshore-Wind- und Photovoltaikparks, Batteriespeichern, deren Betriebsführung sowie dem Betreiben eigener Parks als wachsender unabhängiger Stromerzeuger. VSB ist in sechs europäischen Ländern vertreten und verfügt über eine Pipeline von mehr als 20 GW. Bisher wurden seit 1996 über 750 Windenergie- und Photovoltaikanlagen entwickelt. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen für ein Portfolio von über 3 GW und ist aktiv im Bereich der E-Mobilität im Schwerlastverkehr. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind über 500 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Informationen: www.vsb.energy

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2939118/VSB_Group.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2667274/5875899/VSB_Logo.jpg

    VSB Logo (PRNewsfoto/VSB Group)

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