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    Eurokurs gibt weiter nach - Dollar profitiert von Unsicherheit

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro weiter leicht gesunken bei 1,1533 Dollar
    • US-Dollar als Krisenwährung gewinnt an Stärke
    • IEA warnt vor schwerer Energiekrise und Unsicherheit
    Devisen - Eurokurs gibt weiter nach - Dollar profitiert von Unsicherheit
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag weiter leicht gesunken. Zu Beginn der Woche profitierte der US-Dollar als Krisenwährung von der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten nach den neuesten Ereignissen im Iran-Krieg, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug unter Druck geriet. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1533 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitag.

    Am Montag konnte der Dollar im Handel mit fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Sonntag (MEZ) mit der Zerstörung von Energieanlagen im Iran gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Der Iran reagierte unmittelbar und drohte mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen sollten.

    Zudem hat der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, vor der womöglich schwersten Energie-Krise seit Jahrzehnten gewarnt. Vor diesem Hintergrund bleibt die Stimmung an den Märkten getrübt, was zu einer stärkeren Nachfrage nach dem US-Dollar führt.

    "Die Reaktion der USA auf den Ablauf ihres Ultimatums wird die weitere Entwicklung bestimmen", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Konjunkturdaten treten dagegen eher in den Hintergrund./jkr/stk





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