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    Dax startet deutlich im Minus - kein Ende des Iran-Kriegs in Sicht

    Wirtschaft - Dax startet deutlich im Minus - kein Ende des Iran-Kriegs in Sicht
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montagmorgen wieder deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.975 Punkten berechnet, und damit 1,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Brenntag und Mercedes-Benz, am Ende Vonovia, Rheinmetall und Siemens Energy.

    "Der Iran-Krieg lässt sich mittlerweile für die Mehrzahl der Anleger auf eine einfache Gleichung herunterbrechen: Entweder die Straße von Hormus wird wieder passierbar, oder es gibt keinen Neueinstieg in Aktien", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Je länger diese für die Weltwirtschaft so wichtige Meerenge blockiert bleibe, desto höher werde der Ölpreis steigen - und desto düsterer würden die Aussichten für die Gewinnentwicklung der meist zyklischen Dax-Aktien.

    "Festverzinsliche Anlagen ohne Kursrisiko sind derzeit Trumpf", so Stanzl. "Die Anleger sorgen sich mehr um den Erhalt ihres Kapitals, als darum, eine Rendite zu erwirtschaften." Die Nachfrage nach Absicherungen wachse, denn weitere Kursverluste seien nicht auszuschließen.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1544 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8663 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 113,90 US-Dollar; das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax startet deutlich im Minus - kein Ende des Iran-Kriegs in Sicht Der Dax hat am Montagmorgen wieder deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.975 Punkten berechnet, und damit 1,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der …
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