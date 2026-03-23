Wirtschaft Dax startet deutlich im Minus - kein Ende des Iran-Kriegs in Sicht

Der Dax hat am Montagmorgen wieder deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.975 Punkten berechnet, und damit 1,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der …



