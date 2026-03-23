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    Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Hisbollah meldet in 24 Stunden mehr als 60 Angriffe
    • Raketen, Drohnen und Artillerie trafen Soldaten
    • Israel zerstört 3 von fünf Litani-Brücken und Straßen
    Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat innerhalb von 24 Stunden mehr als 60 Angriffe auf Israel für sich beansprucht. Hisbollah-Kämpfer hätten mit Raketen, Drohnen und Artillerie unter anderem israelische Soldaten und Fahrzeuge im Grenzgebiet angegriffen, teilte die Miliz mit. Die ausgeweiteten Angriffe auf den erklärten Erzfeind Israel seien auch eine Antwort auf dessen "systematische Angriffe auf wichtige Straßen und Brücken" im Libanon.

    Die israelische Armee greift im Libanon seit mehreren Tagen wichtige Brücken, Straßen und auch Tankstellen an. Israel wirft der mit dem Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz vor, über die Brücken Waffen zu schmuggeln. Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge wurden drei von fünf wichtigen Brücken, die über den Litani-Fluss führen, zerstört. Der libanesische Präsident Joseph Aoun sprach von einem Versuch Israels, die Region im Süden vom Rest des Landes "abzuschneiden" und eine Pufferzone entlang der Grenze aufzubauen./jot/DP/nas





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