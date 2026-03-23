Trumps Iran-Ultimatum läuft ab – "tickende Zeitbombe" am Ölmarkt

Teheran reagierte mit scharfen Gegenandrohungen und kündigte an, im Falle eines Angriffs selbst zentrale Energie- und Infrastrukturziele in der Region ins Visier zu nehmen. Damit droht genau zum Ablauf der Frist eine weitere Eskalationsstufe, die Investoren zunehmend einpreisen.

Die Ölpreise stehen zu Wochenbeginn unter massivem Druck durch die Eskalation im Nahen Osten – und im Zentrum steht eine Frist, die noch am heutigen Montag ausläuft. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran am Samstag ein 48-Stunden-Ultimatum gestellt, die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen. Diese Frist endet am Montagabend in Washington – und wirkt laut Marktbeobachtern wie eine "48-stündige tickende Zeitbombe erhöhter Unsicherheit".

Die Marktreaktion ist bereits deutlich: Die internationale Referenzsorte Brent notiert bei rund 114 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl zeitweise die Marke von 100 US-Dollar überschritten hat. Seit Beginn der US-amerikanischen und israelischen Angriffe Ende Februar ist der Brent-Preis um mehr als 50 Prozent gestiegen. Der Konflikt dauert inzwischen 24 Tage an – und damit bereits doppelt so lange wie eine vergleichbare Krise im Vorjahr.

Im Zentrum steht die Straße von Hormus, durch die normalerweise rund 20 Prozent der weltweiten Öllieferungen transportiert werden. Seit Beginn der Kämpfe ist die wichtige Handelsroute für weite Teile des Schiffsverkehrs faktisch blockiert. Gleichzeitig schrumpft ein entscheidender Puffer: Die zu Beginn aufgebauten schwimmenden Lagerbestände werden laut Marktbeobachtern "nun stetig abgebaut", wodurch die Versorgungslage zunehmend angespannt wird.

Wie tief die Verwerfungen bereits reichen, zeigt eine neue Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA). Mehr als 40 Energieanlagen in neun Ländern wurden "schwer oder sehr schwer" beschädigt – darunter Ölfelder, Raffinerien und Pipelines. Die Wiederherstellung dürfte Zeit benötigen und die globalen Lieferketten auch über das Ende des Konflikts hinaus belasten.

IEA-Chef Fatih Birol bezeichnete die Lage als "sehr ernst" und warnte, die aktuellen Störungen seien gravierender als die beiden Ölkrisen der 1970er Jahre sowie die Gaskrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zusammengenommen. "Nicht nur Öl und Gas, sondern auch der Handel mit einigen der lebenswichtigen Arterien der Weltwirtschaft … ist unterbrochen", sagte er.

Auch Banken schlagen Alarm. Goldman Sachs hat seine Prognosen deutlich angehoben, während UBS vor anhaltenden Versorgungsengpässen warnt – selbst eine Freigabe von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven könne die Ausfälle nur teilweise kompensieren. Die Unsicherheit über die Wiederöffnung der Straße von Hormus bleibe der entscheidende Risikofaktor.

Besonders brisant ist die mögliche wirtschaftliche Folge: Analysten zufolge könnten Ölpreise von rund 140 US-Dollar pro Barrel, die über längere Zeit anhalten, die US-Wirtschaft in Richtung Rezession drücken. Bei Preisen um 175 US-Dollar gilt ein Abschwung sogar als sehr wahrscheinlich.

Mit Blick auf den Montagabend richtet sich nun alles auf die Frage, ob das Ultimatum Konsequenzen nach sich zieht. Bleibt eine Entspannung aus, droht eine weitere Eskalation – mit potenziell weitreichenden Folgen für Energiepreise, Inflation und die Weltwirtschaft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



