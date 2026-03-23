Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.03. - ATX schwach -2,45 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:51) bei 21.978,04 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Brenntag +2,16 %, Deutsche Boerse +1,06 %, Bayer +1,03 %
Flop-Werte: Vonovia -4,13 %, Rheinmetall -3,74 %, BMW -2,33 %
Der MDAX steht bei 27.056,31 PKT und verliert bisher -1,78 %.
Top-Werte: Delivery Hero +4,07 %, FUCHS Pref +2,24 %, PUMA +1,88 %
Flop-Werte: Salzgitter -7,00 %, Redcare Pharmacy -6,13 %, ThyssenKrupp -4,32 %
Der TecDAX steht bei 3.347,94 PKT und verliert bisher -1,37 %.
Top-Werte: Nemetschek +0,77 %, Elmos Semiconductor +0,30 %, SUESS MicroTec +0,22 %
Flop-Werte: Evotec -4,15 %, HENSOLDT -2,88 %, Nordex -2,47 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.415,20 PKT und fällt um -1,06 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +1,61 %, TotalEnergies +1,33 %, Deutsche Boerse +1,06 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,74 %, ING Group -2,64 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,57 %
Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 5.064,60 PKT und fällt um -2,45 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,08 %, voestalpine -0,08 %, Lenzing -0,24 %
Flop-Werte: Wienerberger -3,61 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,04 %, UNIQA Insurance Group -2,95 %
Der SMI bewegt sich bei 12.123,58 PKT und fällt um -1,18 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,53 %, Swisscom +1,63 %, Novartis -0,23 %
Flop-Werte: Sika -3,59 %, Kuehne + Nagel International -3,45 %, ABB -3,08 %
Der CAC 40 steht bei 7.557,45 PKT und verliert bisher -0,73 %.
Top-Werte: Kering +1,62 %, TotalEnergies +1,33 %, Euronext +1,08 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -3,47 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,57 %, SAFRAN -2,41 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:26) bei 2.801,34 PKT und fällt um -1,58 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,08 %, AstraZeneca -0,27 %, Tele2 (B) -1,24 %
Flop-Werte: ABB -3,08 %, Volvo Registered (B) -2,67 %, Nordea Bank Abp -2,43 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.000,00 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,64 %, Coca-Cola HBC +0,44 %, Piraeus Port Authority 0,00 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -5,55 %, Jumbo -3,94 %, Public Power -3,48 %
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