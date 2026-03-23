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    SPD-Chefs wollen sich gemeinsam nach Wahl-Debakel äußern

    Für Sie zusammengefasst
    • Bas und Klingbeil äußern sich zum Ausrutscher
    • Blumenübergabe und Pressekonferenz abgesagt
    • Rücktrittsforderungen besonders gegen Klingbeil
    SPD-Chefs wollen sich gemeinsam nach Wahl-Debakel äußern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen sich überraschend gemeinsam zum Wahl-Debakel ihrer Partei in Rheinland-Pfalz äußern. Eine ursprünglich geplante Blumenübergabe und Pressekonferenz mit dem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer in Berlin wurde "aufgrund kurzfristig eingetretener Terminänderungen" abgesagt. Stattdessen kündigte die SPD für den späten Vormittag ein Statement der Parteivorsitzenden an.

    Schweitzer hatte die Landtagswahl deutlich gegen den CDU-Kandidaten Gordon Schnieder verloren. Verantwortung dafür hatten bereits am Wahlabend auch Bas und Klingbeil übernommen. In der SPD wurden Rücktrittsforderungen vor allem gegen Klingbeil laut./tam/DP/nas





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