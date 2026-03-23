WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts entbrannter Übernahmefantasie mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Ein Verkauf an einen strategischen Käufer sei von Anlegern schon länger als möglicher Schritt für das Chipunternehmen in Betracht gezogen worden, schrieb Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Schließlich passe Elmos gut zu einer Reihe größerer Branchenakteure in Europa, den USA oder Asien. Er rechnet im Falle einer Offerte auch nicht mit größeren kartellrechtlichen Hürden. Eine zuletzt gute Kursentwicklung dürfte die Gesprächsbereitschaft von Aktionären erhöhen. Dennoch sei die Bewertung noch nicht anspruchsvoll, was Spielraum für Aufschläge lasse./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 135,2EUR auf Tradegate (23. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

