JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller habe seine am 10. Februar bekannt gegebenen Jahresziele bestätigt, schrieb Cole Hathorn am Montag. Dies dürfte ihm zufolge angesichts des Konflikts im Nahen Osten als leicht positiv im derzeit schwachen Gesamtmarkt gewertet werden./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,09 % und einem Kurs von 32,50EUR auf Tradegate (23. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

