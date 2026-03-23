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    DAX gibt weiter nach: Gehebeltes Renditepotenzial mit (Turbo)-Puts

    Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Talfahrt des Index fortsetzen wird, könnte die Anschaffung von Short-Hebelprodukten mit langer Restlaufzeit interessant sein.

    Der DAX (ISIN: DE0008469008) hat seit seinem Allzeithoch vom 13.1.26 bei 25.507,79 Punkten mit der der Eröffnung vom 23.3.26 bei 21.990 Punkten in den vergangenen zwei Monaten 14 Prozent seines Wertes verloren.

    Da sich die Abwärtsbewegung in den vergangenen Tagen wegen der leider absehbaren Auswirkungen des Krieges im Iran und dessen Umgebung drastisch beschleunigt hat, wurden zuletzt auch charttechnische Unterstützungen unterschritten.

    Obwohl der DAX bereits kräftig verloren hat, scheinen weitere Kursverluste im Angesicht höherer Energiepreise, die sich wiederum in einer höheren Inflationsrate und eines Zinsanstieges auswirken könnten, als möglich.

    Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Talfahrt des Index mittelfristig fortsetzen wird, könnte die Anschaffung von Short-Hebelprodukten mit langer Restlaufzeit interessant sein, um einerseits bestehende Long-Positionen abzusichern oder auf schwächere indexstände zu setzen.

    Put-Optionsschein mit Basispreis bei 23.000 Punkten 

    Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf den DAX mit Basispreis bei 23.000 Punkten, Bewertungstag 18.6.27, BV 0,01, ISIN: DE000MN0CQU8, wurde beim Indexstand von 21.990 Punkten mit 21,50 – 21,54 Euro gehandelt.

    Gibt der DAX in spätestens einem Monat auf 20.500 Punkte nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 29,60 Euro (+37 Prozent) steigern.

    Fällt der Index innerhalb der nächsten 3 Monate sogar auf 20.000 Punkte, dann wird sich der handelbare Preis des Puts – unter der Voraussetzung einer halbwegs gleichbleibenden Volatilität - im Bereich von 32,30 Euro (+50 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 23.085 Punkten

    Der UBS-Open End Turbo-Put auf den DAX, BV 0,01, ISIN: DE000UQ9DU50, mit Basispreis und KO-Marke bei 23.085 wurde beim Indexstand von 21.990 Punkten mit 11,30 – 11,31 Euro quotiert.

    Gibt der DAX auf 20.500 Punkte nach, dann wird der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Index nicht auf die KO-Marke bei Punkte oder darüber hinaus ansteigt – auf 25,85 Euro (+129 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX oder von Hebelprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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