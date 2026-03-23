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    Nynomic AG: Positiver Ausblick 2025 – Wachstum ab 2026 erwartet

    Nynomic legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Nach einem Übergangsjahr mit Restrukturierung und Effizienzprogramm rückt ab 2026 wieder profitables Wachstum in den Fokus.

    Nynomic AG: Positiver Ausblick 2025 – Wachstum ab 2026 erwartet
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Vorläufige Kennzahlen 2025 liegen im Rahmen der angepassten Prognose der Nynomic AG.
    • Konzernumsatz 2025: ca. 92,6 Mio. EUR (2024: 102,4 Mio. EUR; -10%).
    • EBIT 2025: ca. 2,0 Mio. EUR (2024: 7,4 Mio. EUR; -73%), EBIT‑Marge rund 2% (2024: 7%), belastet durch Restrukturierungsaufwendungen und fehlende Skaleneffekte.
    • Operative Erholung im zweiten Halbjahr 2025, insbesondere Q4: EBIT ca. 3,5 Mio. EUR bei Umsatz ca. 27,7 Mio. EUR; erste positive Effekte des Effizienzprogramms NyFit2025 erkennbar.
    • Umfangreiche Restrukturierungs‑ und Effizienzmaßnahmen (NyFit2025) umgesetzt; Konzernstruktur angepasst, Kostenbasis deutlich gesenkt und operative Effizienz nachhaltig erhöht.
    • Ausblick 2026: erwarteter Konzernumsatz 100,0–105,0 Mio. EUR und eine EBIT‑Marge von 6–8%; Rückkehr zu profitablem Wachstum ab 2026 erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Zahlen 1. Quartal 2026, bei Nynomic ist am 01.05.2026.

    Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,72 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,600EUR das entspricht einem Plus von +2,42 % seit der Veröffentlichung.


    Nynomic

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