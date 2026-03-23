CRIF GmbH / Insolvenzen von Apotheken steigen auf den höchsten Stand ...

Insolvenzen von Apotheken steigen auf den höchsten Stand seit 2008 / CRIF-Auswertung zeigt: Auch Insolvenzgefährdung nimmt zu, Apothekenbranche bleibt dennoch stabiler als die Gesamtwirtschaft Hamburg (ots) - Die Zahl der Apothekeninsolvenzen hat im Jahr 2025 mit 44 Fällen den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Nach einer langen Phase weitgehend stabiler oder rückläufiger Werte zeigen sich seit 2023 deutliche Veränderungen: Auf 19 Insolvenzen im Jahr 2023 folgten 40 Fälle im Jahr 2024 und schließlich 44 im Jahr 2025. Diese Entwicklung weist auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen hin, die unter anderem durch steigende Personal-, Energie-, Miet- und Bürokratiekosten sowie durch eine seit Jahren ausbleibende Honoraranpassung und Herausforderungen bei der Personalgewinnung beeinflusst werden.



Auch die Entwicklung der Insolvenzgefährdung (Bonitätsindex 4,5 bis 6,0) verdeutlicht die Belastung. Im Jahr 2025 galten bundesweit 246 Apotheken als gefährdet, 2026 steigt dieser Wert auf 277 Betriebe - ein Zuwachs von 12,6 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in mehreren Bundesländern: In Hessen nimmt die Zahl gefährdeter Apotheken um 46,7 Prozent zu, in Nordrhein-Westfalen um 30,8 Prozent, in Baden-Württemberg um 26,7 Prozent, in Thüringen um 22,2 Prozent und in Berlin um 20,0 Prozent.