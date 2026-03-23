Offerte hilft Telecom Italia (TIM) - Poste Italiane unter Druck

MAILAND (dpa-AFX) - Eine Offerte zur Wiederverstaatlichung hat am Montag die Aktien von Telecom Italia (TIM) auf Erholungskurs geschickt. Die Papiere des italienischen Telekom-Anbieters zogen um 4,2 Prozent an, während jene des Bieters Poste Italiane um 7,1 Prozent absackten. Das mehrheitlich in Staatshand liegende Post- und Finanzunternehmen bietet 10,8 Milliarden Euro für den vollständigen Kontrollerwerb. Der TIM-Kurs blieb aber unter dem gebotenen Preis von 0,635 Euro je Aktie.

Das ehemalige Telefonmonopol in Italien könnte drei Jahrzehnte nach seiner Privatisierung also wieder in mehrheitlich staatlichen Besitz übergehen. Analyst Mathieu Robilliard von Barclays Research schrieb in einem ersten Kommentar, der gebotene Preis - bestehend aus einem hohen Baranteil und einem Teil eigener Anteile - sei unzureichend. Das opportunistische Angebot lasse nämlich positive Aspekte, die die TIM-Bewertung erheblich nach oben treiben könnten, außer Acht. Er nannte dabei neben Chancen durch eine Marktkonsolidierung in Italien auch mögliche Nachzahlungen aus dem Verkauf der Festnetzgesellschaft FiberCop.