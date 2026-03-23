Bayer landet Eylea-Coup
Neue Eylea-Zulassung – beginnt jetzt der nächste Schub?
Bayer baut sein Augenmedikament Eylea 8 mg weiter aus und landet nun auch in Japan einen wichtigen Erfolg. Was macht die Aktie?
- Japanzulassung für Eylea 8 mg offiziell erreicht
- Quasar Phase 3 zeigt drei Injektionen weniger
- Ziel 70 Prozent Anteil Eylea 8 mg bis 2026
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Bayer gab am Montag bekannt, dass es die Marktzulassung in Japan für die 8-Milligramm-Formulierung von Eylea zur Behandlung von durch Makulaödem verursachten Sehstörungen erhalten hat, wie MT Newswires berichtet. Die Zulassung wurde vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales erteilt. Dabei wird sich auf Daten aus der Phase-3-Studie Quasar gestützt, die zeigten, dass Patienten, die mit Eylea 8 mg behandelt wurden, ihre Sehschärfe beibehielten und im Durchschnitt drei Injektionen weniger benötigten als diejenigen, die Eylea 2 mg erhielten.
Eylea 8 mg wurde kürzlich in der Europäischen Union zur Behandlung des Makulaödems nach retinalem Venenverschluss zugelassen. Das Medikament ist derzeit in über 60 Ländern zur Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersbedingten Makuladegeneration und der Sehbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems zugelassen.
Bei Eylea verfolgt Bayer vor allem das Ziel, mehr Patienten auf die 8-Milligramm-Version zu lenken, weil diese längere Behandlungsintervalle erlaubt und sich damit besser von Konkurrenzprodukten und Biosimilars abheben lässt. Bayer sagte Anfang März selbst, der Beitrag von Eylea 8 mg zur gesamten Eylea-Franchise solle 2026 auf rund 70 Prozent steigen.
Die Aktie von Bayer ist am Montag (10:35 Uhr, MEZ) 0,21 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 37,73 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 37,59EUR auf Tradegate (23. März 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.