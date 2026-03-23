Neue Eylea-Zulassung – beginnt jetzt der nächste Schub?

Bayer gab am Montag bekannt, dass es die Marktzulassung in Japan für die 8-Milligramm-Formulierung von Eylea zur Behandlung von durch Makulaödem verursachten Sehstörungen erhalten hat, wie MT Newswires berichtet. Die Zulassung wurde vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales erteilt. Dabei wird sich auf Daten aus der Phase-3-Studie Quasar gestützt, die zeigten, dass Patienten, die mit Eylea 8 mg behandelt wurden, ihre Sehschärfe beibehielten und im Durchschnitt drei Injektionen weniger benötigten als diejenigen, die Eylea 2 mg erhielten.

Eylea 8 mg wurde kürzlich in der Europäischen Union zur Behandlung des Makulaödems nach retinalem Venenverschluss zugelassen. Das Medikament ist derzeit in über 60 Ländern zur Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersbedingten Makuladegeneration und der Sehbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems zugelassen.