Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 32,10 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 20,42 auf Tradegate (23. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -16,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,98 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +18,52 %/+87,65 % bedeutet.