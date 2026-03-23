ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 32,10 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Vonovia Kursziel auf 32,10 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy trotz Kurszielsenkung
- Kownator nennt höhere Zinsen als Hauptgrund
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 20,42 auf Tradegate (23. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -16,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,98 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +18,52 %/+87,65 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 32,10 Euro
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Und nein die Immobilienpreise sind wieder gestiegen. Ich sehe nirgends irgendwas zum Schnäppchenpreis.... Wohungsnot wird immer aktuter.. Und über die Bewerbungen in Großstädten für eine Wohnung braucht man nicht mehr diskutieren... Die Leute stehen Schlange.
Die Prognose für Immobilienpreise im Jahr 2026 deutet auf eine
Rückkehr zu steigenden Preisen hin, nachdem die Phase der Marktkorrektur (2022–2024) abgeschlossen ist. Während die Preise 2025 eine Stabilisierung erfuhren, rechnen Experten für 2026 mit Zuwächsen von etwa 2 % bis 4 %.
Prognose Wohnungspreise:
- Marktlage: Der Immobilienmarkt hat sich stabilisiert und zeigt wieder einen Aufwärtstrend.
- Wohnungspreise: Gebrauchte Eigentumswohnungen kosten im bundesweiten Durchschnitt ca. 3.403 € pro Quadratmeter.
- Zinsumfeld: Die Bauzinsen liegen aktuell bei etwa 3,60 %.
- Nachfrage: Das Wachstum findet primär im Bestand statt, während der Neubau aufgrund hoher Kosten weiterhin unter Druck steht
Strategische Neuausrichtung
- Deleveraging: Vonovia fokussiert sich weiterhin auf den Schuldenabbau durch den Verkauf von Immobilienpaketen (Disposals), um die Ziel-LTV-Quote von ca. 40 % zu erreichen.
- Neue Segmente: Bis 2028 sollen 20–25 % des Gewinns aus "Non-Rental"-Bereichen (z.B. Photovoltaik, Dienstleistungen für Dritte) stammen.
- Analysten-Votum: Die Mehrheit der Experten (ca. 61-63 %) bewertet die Aktie weiterhin als "Buy" mit Kurszielen, die teilweise deutlich über dem aktuellen Niveau liegen (z.B. UBS mit 34 €).
Hallo,