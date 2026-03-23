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    Höhere Kosten machen Hornbach zu schaffen - Aktie sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Wintermonate belasten Hornbach durch Kosten
    • Umsatz stieg um knapp vier Prozent auf 6,4 Mrd
    • Q4-Saison belastete bereinigtes Ebit auf 264,7 Mio
    ROUNDUP - Höhere Kosten machen Hornbach zu schaffen - Aktie sackt ab
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BORNHEIM (dpa-AFX) - Ein Anstieg der Kosten hat dem Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach in den Wintermonaten zu schaffen gemacht. Im gesamten Geschäftsjahr 2025/26 bis Ende Februar erreichte das Unternehmen zwar seine Finanzziele, wie es am Freitagabend überraschend im pfälzischen Bornheim mitteilte. Der Gewinn im Tagesgeschäft ging allerdings trotz höherer Erlöse zurück. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach dem Wochenende schlecht aufgenommen.

    Die Aktie der Hornbach Holding verlor am Montag kurz nach Handelsstart rund dreieinhalb Prozent auf 76,40 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Verlierern in dem auch insgesamt gebeutelten Kleinwerte-Index SDax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier jetzt rund neun Prozent eingebüßt.

    Analyst Volker Bosse von der Baader Bank wertete die Ergebnisse trotz allem als solide - gemessen an dem schwierigen Marktumfeld und einer gedämpften Verbraucherstimmung, vor allem in Deutschland. Trotz des gesunkenen operativen Gewinns seien die Zahlen etwas besser ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb er.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März stieg Hornbachs Umsatz nach vorläufigen Zahlen um knapp vier Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Damit lag er klar über dem Vorjahreswert von 6,2 Milliarden Euro.

    Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) ging hingegen um knapp zwei Prozent auf 264,7 Millionen Euro zurück. Der Vorstand hatte ein Ergebnis etwa auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt, was nach Definition des Unternehmens eine Abweichung von fünf Prozent nach oben oder unten einschließt.

    Der Rückgang lag vor allem am vierten Geschäftsquartal mit den absatzschwachen Monaten Dezember bis Februar. In dieser Zeit konnte Hornbach die gestiegenen Kosten nicht vollständig ausgleichen. Der saisontypische bereinigte operative Verlust (bereinigtes Ebit) war mit 34,8 Millionen Euro deshalb sogar 14 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

    Ausführlichere Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr will der Konzern nach eigenen Angaben am 25. März veröffentlichen. Die endgültigen und geprüften Finanzergebnisse sollen am 19. Mai folgen./stw/stk/jsl/stk

    HORNBACH Holding

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    +3,07 %
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    +230,42 %
    ISIN:DE0006083405WKN:608340

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,99 % und einem Kurs von 75,30 auf Tradegate (23. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +15,33 %/+54,65 % bedeutet.




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