KuCoin erweckt „Guided into the Future" auf dem Tomorrowland Winter zum Leben und verbindet Musik, Kultur und Vertrauen

Der Eröffnungstag war geprägt von der visuellen Festivalpräsenz von KuCoin auf dem gesamten Berg, dem Auftritt der 12 KuCoin Guardians und der Eröffnung des KuCoin Base Point im Hauptfestivalbereich. Gemeinsam brachten diese Erlebnisse die Markenphilosophie von KuCoin in den Rahmen eines Live-Festivals und schufen neue Möglichkeiten für die Festivalbesucher, sich mit der Marke auseinanderzusetzen.

PROVIDENCIALES, Turks- und Caicosinseln, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine führende globale Kryptoplattform, die auf Vertrauen aufbaut, gab ihr offizielles Debüt auf dem Tomorrowland Winter und erweckte ihre „Guided into the Future" Kampagne durch immersive Aktivierungen vor Ort in Alpe d'Huez zum Leben.

Dies war die erste große Live-Aktivierung im Rahmen der globalen Partnerschaft zwischen KuCoin und Tomorrowland und spiegelte auch die breiteren Werte hinter der Zusammenarbeit wider: Gemeinschaft, Kreativität und Vertrauen. Durch Musik, Kultur und mitreißende Geschichten haben KuCoin und Tomorrowland eine gemeinsame Vision von Verbindung und Vertrauen für ein globales Publikum zum Leben erweckt.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine führende globale Krypto-Plattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative und konforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und bietet Zugang zu mehr als 1.000 börsennotierten Token, Spot- und Futures-Handel, institutionelle Vermögensverwaltung und eine Web3-Wallet. KuCoin erbringt keine Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im EWR* wird KuCoin EU von der KuCoin EU Exchange GmbH betrieben.

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