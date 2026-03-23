Gerresheimer - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,07 % - 23.03.2026

Die Gerresheimer Aktie notiert aktuell bei 18,930€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,120 € entspricht. Die Talfahrt der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,930€, mit einem Minus von -10,07 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Gerresheimer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,05 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +18,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -23,97 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,18 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,58 % 1 Monat +1,79 % 3 Monate -24,05 % 1 Jahr -72,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Gerresheimer vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Es geht um mögliche Short-Aktivität und eine Korrektur nach dem Freitagserfolg. Zudem werden Übernahmespekulationen (Silgan) sowie die Schuldenreduzierung durch den Centor-Verkauf thematisiert. Auch die Bilanzaffäre um Ex-CFO Metzner und die Frage nach realer Ertragskraft versus Buchwert werden debattiert. Handelsvolumen und Wiedereinstiegschancen werden bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 666,62 Mio.EUR € wert.

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Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.