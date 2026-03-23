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    FutureGen Industries investiert in Palantir, Redwood AI & Rocket Lab

    FutureGen setzt auf Zukunftstechnologien: Mit Beteiligungen an Palantir, Redwood AI und Rocket Lab bündelt das Unternehmen Software-, KI- und Raumfahrtkompetenz in einem Portfolio.

    FutureGen Industries investiert in Palantir, Redwood AI & Rocket Lab
    Foto: adobe.stock.com
    • FutureGen Industries hat am offenen Markt Stammaktien von Palantir Technologies, Redwood AI Corp. und Rocket Lab Corporation erworben.
    • Die Gesamtausgaben für die Käufe betrugen ca. 95.127,60 CAD; Bestandsgrößen können je nach Marktlage verändert werden und die Investitionen erfolgten nach dem Fremdvergleichsgrundsatz; es bestehen keine wesentlichen Beziehungen zu den Emittenten.
    • Palantir (Nasdaq) ist ein Software‑ und KI‑Unternehmen für Datenanalyse mit Plattformen wie Gotham, Foundry, Apollo und AIP; Kunden sind Behörden, Verteidigung, Gesundheitswesen und Industrie.
    • Redwood AI (Canadian Securities Exchange) entwickelt KI‑Software für die chemische und pharmazeutische Forschung (Syntheseplanung, Moleküldesign) und prüft Anwendungen in Verteidigung/öffentlicher Sicherheit.
    • Rocket Lab (Nasdaq) ist ein Raumfahrtunternehmen, das Startdienste, Raumfahrzeuge und Satellitenkomponenten anbietet; bekannt sind die Trägerraketen Electron und HASTE, und die Entwicklung der Neutron‑Rakete.
    • FutureGen ist ein kanadisches VC/Investment‑ und Beratungsunternehmen mit Fokus auf Biotechnologie, Künstliche Intelligenz, Robotik, Quantentechnologie und Verteidigung; die Mitteilung ist eine Marketinginformation mit ausgewiesenen Interessenkonflikten und stellt keine unabhängige Anlageberatung dar (hohes Risiko bis Totalverlust).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei FutureGen Industries ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von FutureGen Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im Plus.


    FutureGen Industries

    +2,36 %
    +31,31 %
    +372,73 %
    ISIN:CA36118G1072WKN:A41WY4





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