ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
- JPMorgan belässt Delivery Hero auf Overweight
- Verkauf Foodpanda Taiwan 600 Mio USD als Meilenstein
- 600 Mio USD über Erwartungen, Kursziel +2 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Verkaufs von Foodpanda in Taiwan mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei Folge zunehmenden Drucks der Aktionäre, durch Veräußerungen Wert zu schöpfen, sowie des Ende 2025 angekündigten strategischen Überprüfungsprozesses durch das Management, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dies sei nun der "erste Meilenstein". Der Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den die Grab Holding zahlen wolle, sei "solide" und liege deutlich über den Markterwartungen. Sein Kursziel könnte dadurch um weitere zwei Euro steigen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 15,52 auf Tradegate (23. März 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -14,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +65,76 %/+129,52 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)