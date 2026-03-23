JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 15,52 auf Tradegate (23. März 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -14,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +65,76 %/+129,52 % bedeutet.