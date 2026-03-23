Salzgitter-Aktie stürzt ab: Zahlen helfen nicht – Krieg und Schulden belasten

Steigende Ölpreise belasten die Konjunkturerwartungen und treffen zyklische Branchen wie Stahl besonders hart. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources hat in den vergangenen Wochen mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Salzgitter selbst büßte seitdem sogar rund 35 Prozent ein – und das trotz der Rückkehr in den MDax.

Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter ist zum Wochenstart deutlich unter Druck geraten. Zum Handelsstart am Montagmorgen verlieren die Papiere bis zu 9 Prozent. Damit setzt sich die Schwäche des gesamten Rohstoffsektors fort, der seit Beginn des Iran-Krieges besonders stark unter Druck steht.

Dabei fielen die vorgelegten Geschäftszahlen weniger schlecht aus als im Vorjahr. Für 2025 meldete der Konzern einen Verlust von 69,8 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Minus von 347,9 Millionen Euro angefallen war. Damals hatten vor allem Abschreibungen, Rückstellungen und Umbaukosten das Ergebnis belastet. Auch vor Steuern konnte das Defizit deutlich reduziert werden.

Für das laufende Jahr zeigt sich das Management vorsichtig optimistisch. Salzgitter peilt einen Vorsteuergewinn zwischen 75 und 175 Millionen Euro an. Auch der Umsatz soll wieder wachsen und von zuletzt 8,98 Milliarden auf etwa 9,5 Milliarden Euro steigen. Perspektivisch könnte zudem die geplante Übernahme von Anteilen an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann zusätzliche Impulse liefern.

Aktionäre sollen dennoch nicht leer ausgehen: Die Dividende bleibt stabil bei 20 Cent je Aktie.

An der Börse überwiegt jedoch die Skepsis. Die US-Bank JPMorgan bestätigte ihre negative Einschätzung und beließ die Aktie auf Underweight. Analyst Dominic O’Kane verwies insbesondere auf steigende Investitionen im Transformationsprogramm sowie eine höher als erwartete Nettoverschuldung. Zudem liege die Prognose für das operative Ergebnis weiterhin unter den Markterwartungen.

Kurzfristig sind die Aussichten für eine Kurserholung damit gedämpft. Die operative Erholung kommt voran – doch das Marktumfeld und strukturelle Herausforderungen bremsen die Fantasie der Anleger.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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