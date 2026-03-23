Tesla und SpaceX planen eigene Chipfabriken

Die Ankündigung erfolgte im Zuge der Vorstellung des Projekts "Terafab", eines ambitionierten Chipkomplexes, der laut Musk zu den leistungsfähigsten seiner Art zählen soll.

Elon Musk treibt seine Vision einer integrierten KI- und Raumfahrtindustrie mit einem neuen Großprojekt voran. Der Unternehmer kündigte an, dass Tesla und SpaceX gemeinsam zwei hochmoderne Halbleiterfabriken in Austin, Texas, errichten wollen. Die Anlagen sollen eine Schlüsselrolle bei der Versorgung mit spezialisierten Chips für Fahrzeuge, humanoide Roboter und weltraumgestützte Rechenzentren spielen.

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Zwei Fabriken, zwei Chips

Nach Musks Angaben wird "Terafab" aus zwei separaten Fertigungsanlagen bestehen, die jeweils auf ein einzelnes Chipdesign spezialisiert sind. Diese klare Trennung soll Effizienzgewinne bringen und die Produktionskapazität gezielt auf zentrale Anwendungsbereiche ausrichten.

Ein Chip soll künftig in Tesla-Fahrzeugen sowie in den humanoiden Optimus-Robotern zum Einsatz kommen. Der zweite Chip wird speziell für den Einsatz im Weltraum entwickelt – insbesondere für KI-Satelliten und orbitale Rechenzentren.

"Wir brauchen Hochleistungschips, die unter extremen Bedingungen im All funktionieren, insbesondere bei höheren Temperaturen", erklärte Musk.

Warnung vor globalem Chipmangel

Musk begründet den Vorstoß mit einer drastischen Einschätzung der aktuellen Halbleiterversorgung.

"Entweder wir bauen die Terafab – oder wir haben keine Chips", sagte Musk bei einer Präsentation in Austin. Die bestehenden Kapazitäten würden lediglich einen Bruchteil der zukünftigen Nachfrage abdecken.

Zwar lobte Musk etablierte Zulieferer wie Samsung, TSMC und Micron, machte jedoch deutlich, dass deren Ausbaupläne aus seiner Sicht nicht schnell genug voranschreiten.

Terawatt-Ziel: Musk setzt neue Maßstäbe

Ein zentrales Element der Vision ist die schiere Rechenleistung. Die geplante Anlage soll langfristig eine jährliche Kapazität von einem Terawatt an Rechenleistung ermöglichen. Zum Vergleich: Die gesamte derzeitige Rechenkapazität in den USA liegt laut Musk bei rund einem halben Terawatt.

Damit würde "Terafab" allein eine Verdopplung der heutigen nationalen Kapazität darstellen.

Strategischer Schulterschluss von Tesla, SpaceX und xAI

Bemerkenswert ist insbesondere die Einbindung von SpaceX in das Projekt. Während Tesla bereits seit längerem über eigene Chipfertigung nachdenkt, war die Beteiligung des Raumfahrtunternehmens bislang nicht öffentlich bekannt.

SpaceX hatte zuletzt eine Fusion mit seiner KI-Firma xAI vollzogen und bereitet Berichten zufolge einen Börsengang vor, der das Unternehmen mit rund 1,75 Billionen US-Dollar bewerten könnte.

Die Chipstrategie dürfte somit nicht nur Tesla stärken.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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