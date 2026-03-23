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    Medaro Mining leitet Explorationsprogramm auf dem Projekt Bastnäs ein

    Medaro Mining leitet Explorationsprogramm auf dem Projekt Bastnäs ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 23. März 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme seines geologischen Explorationsprogramms auf dem Projekt Bastnäs des Unternehmens (das „Projekt“) in Schweden bekannt zu geben.

     

    Die Feldarbeiter sind am Standort eingetroffen und die Explorationsaktivitäten sind nun im Gange. Ziel des Programms ist es, das Verständnis des Unternehmens für das Potenzial des Projekts für die Auffindung von Vorkommen von Seltenerdmetallen („REE“), Kupfer, Kobalt, Gold und Basismetallen durch systematische Feldarbeiten und die gezielte Datenerfassung zu verbessern.

     

    Die aktuellen Aktivitäten umfassen geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Probenahmen, wobei die Arbeiten auf die Bewertung der vorrangigen Gebiete ausgerichtet sind, die anhand historischer Informationen und der Auswertung der regionalen Geologie ermittelt wurden. Das Explorationsprogramm soll geologische Erkenntnisse und analytische Daten liefern, um die Zielgebiete genauer einzugrenzen und zu priorisieren und die Planungen für mögliche Anschlussarbeiten zu unterstützen.

     

    Über Medaro Mining Corp.

     

    Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

     

    Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen.

     

    Im Namen des Unternehmens

     

    Mark Ireton

    Chief Executive Officer & Direktor

    Medaro Mining Corp.

    220 – 333 Terminal Avenue

    Vancouver, BC V6A 4C1

    mark.ireton@medaromining.com

     

    Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

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