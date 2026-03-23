Übernahmehammer in Italien? Warum dieser bevorstehende Mega-Deal überrascht

Poste Italiane hat ein Übernahmeangebot in Höhe von rund 10,8 Milliarden Euro für Telecom Italia (TI) abgegeben, wie Alphavalue berichtet. Der Konzern hält bereits 19,6 Prozent der Anteile an Telecom Italia und hat deren strategische Ausrichtung mitgestaltet. Obwohl Telecom Italia nach und nach unter die Kontrolle von Poste Italiane geriet, hatte man nicht damit gerechnet, dass ein Übernahmeangebot so schnell erfolgen würde.

Poste Italiane verfolgt dabei das Ziel, das Unternehmen von der Euronext Mailand zu nehmen und die fusionierte Firma mehrheitlich unter die Kontrolle des italienischen Staates zu bringen. Poste Italiane beeinflusste bereits die strategische Ausrichtung von Telecom Italia. Ende vergangenen Jahres unterzeichnete Poste Italiane (in Partnerschaft mit AWS im Bereich Cloud-Services und E-Commerce-Logistik) eine Absichtserklärung mit TI zur Gründung eines Joint Ventures für Cloud-Services.

Dieses Joint Venture konzentriert sich auf generative KI und Open-Source-Technologien und zielt darauf ab, die Führungsrolle beider Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation Italiens zu stärken. Darüber hinaus wurde die MVNO-Vereinbarung für PosteMobile bis Ende 2025 abgeschlossen, die Kundenmigration läuft derzeit. Auch Cross-Selling-Initiativen für Privat- und Geschäftskunden werden derzeit evaluiert.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.