    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPoste Italiane AktievorwärtsNachrichten zu Poste Italiane

    10,8-Milliarden-Coup?

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Übernahmehammer in Italien? Warum dieser bevorstehende Mega-Deal überrascht

    Poste Italiane greift nach Telecom Italia und könnte den Konzern schon bald von der Börse nehmen. Das 10,8-Milliarden-Euro-Angebot kommt früher als gedacht.

    10,8-Milliarden-Coup? - Übernahmehammer in Italien? Warum dieser bevorstehende Mega-Deal überrascht
    Foto: OpenAI

    Poste Italiane hat ein Übernahmeangebot in Höhe von rund 10,8 Milliarden Euro für Telecom Italia (TI) abgegeben, wie Alphavalue berichtet. Der Konzern hält bereits 19,6 Prozent der Anteile an Telecom Italia und hat deren strategische Ausrichtung mitgestaltet. Obwohl Telecom Italia nach und nach unter die Kontrolle von Poste Italiane geriet, hatte man nicht damit gerechnet, dass ein Übernahmeangebot so schnell erfolgen würde.  

    Poste Italiane

    -5,15 %
    -8,78 %
    -16,76 %
    -10,35 %
    +27,52 %
    +123,19 %
    +101,92 %
    +211,63 %
    +201,37 %
    ISIN:IT0003796171WKN:A14V64

    Poste Italiane verfolgt dabei das Ziel, das Unternehmen von der Euronext Mailand zu nehmen und die fusionierte Firma mehrheitlich unter die Kontrolle des italienischen Staates zu bringen. Poste Italiane beeinflusste bereits die strategische Ausrichtung von Telecom Italia. Ende vergangenen Jahres unterzeichnete Poste Italiane (in Partnerschaft mit AWS im Bereich Cloud-Services und E-Commerce-Logistik) eine Absichtserklärung mit TI zur Gründung eines Joint Ventures für Cloud-Services.    

    Telecom Italia

    +6,77 %
    +8,28 %
    -6,03 %
    +22,71 %
    +108,40 %
    +119,90 %
    +48,41 %
    -39,77 %
    -47,69 %
    ISIN:IT0003497168WKN:120470

    Dieses Joint Venture konzentriert sich auf generative KI und Open-Source-Technologien und zielt darauf ab, die Führungsrolle beider Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation Italiens zu stärken. Darüber hinaus wurde die MVNO-Vereinbarung für PosteMobile bis Ende 2025 abgeschlossen, die Kundenmigration läuft derzeit. Auch Cross-Selling-Initiativen für Privat- und Geschäftskunden werden derzeit evaluiert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    10,8-Milliarden-Coup? Übernahmehammer in Italien? Warum dieser bevorstehende Mega-Deal überrascht Poste Italiane greift nach Telecom Italia und könnte den Konzern schon bald von der Börse nehmen. Das 10,8-Milliarden-Euro-Angebot kommt früher als gedacht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     