BARCLAYS stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anil Shenoy beließ seine operative Gewinnschätzung für 2026 in einer am Montag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Die Ergebnisse des Schmierstoffherstellers untermauerten seine Annahme einer robusten Ertragsqualität, die durch ein starkes Wachstum in allen Regionen untermauert werde./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 33,62EUR auf Tradegate (23. März 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

