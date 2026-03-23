Warburg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 135,8 auf Tradegate (23. März 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -19,64 %/+23,63 % bedeutet.