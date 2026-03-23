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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg belässt Elmos auf Buy mit Kursziel 180 Euro
    • Anleger sehen Verkauf an strategischen Käufer möglich
    • Keine größeren kartellrechtlichen Hürden erwartet
    ANALYSE-FLASH - Warburg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 180 Euro
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts entbrannter Übernahmefantasie mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Ein Verkauf an einen strategischen Käufer sei von Anlegern schon länger als möglicher Schritt für das Chipunternehmen in Betracht gezogen worden, schrieb Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Schließlich passe Elmos gut zu einer Reihe größerer Branchenakteure in Europa, den USA oder Asien. Er rechnet im Falle einer Offerte auch nicht mit größeren kartellrechtlichen Hürden. Eine zuletzt gute Kursentwicklung dürfte die Gesprächsbereitschaft von Aktionären erhöhen. Dennoch sei die Bewertung noch nicht anspruchsvoll, was Spielraum für Aufschläge lasse./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 135,8 auf Tradegate (23. März 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -19,64 %/+23,63 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 180 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 180,00, was eine Steigerung von +26,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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