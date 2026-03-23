ANALYSE-FLASH
Warburg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 180 Euro
- Warburg belässt Elmos auf Buy mit Kursziel 180 Euro
- Anleger sehen Verkauf an strategischen Käufer möglich
- Keine größeren kartellrechtlichen Hürden erwartet
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts entbrannter Übernahmefantasie mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Ein Verkauf an einen strategischen Käufer sei von Anlegern schon länger als möglicher Schritt für das Chipunternehmen in Betracht gezogen worden, schrieb Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Schließlich passe Elmos gut zu einer Reihe größerer Branchenakteure in Europa, den USA oder Asien. Er rechnet im Falle einer Offerte auch nicht mit größeren kartellrechtlichen Hürden. Eine zuletzt gute Kursentwicklung dürfte die Gesprächsbereitschaft von Aktionären erhöhen. Dennoch sei die Bewertung noch nicht anspruchsvoll, was Spielraum für Aufschläge lasse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 135,8 auf Tradegate (23. März 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -19,64 %/+23,63 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 180 Euro
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Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
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Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.