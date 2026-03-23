Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende Finanzvorstand Ralf Thomas des Industriesoftware-Anbieters Siemens sieht das GeschÃ¤ftsmodell des Unternehmens nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz bedroht.Software sei nicht gleich Software, sagte Thomas dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). "Wir greifen nicht auf einen Fundus bekannten Wissens zurÃ¼ck, sondern schaffen in gestaltenden Prozessen Neues." Die Frage, wie man zum Beispiel den nÃ¤chsten Halbleiter entwickle, sei noch nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz beantwortet.Die Dutzenden Softwarefirmen, die Siemens in den vergangenen Jahren fÃ¼r Milliardensummen Ã¼bernommen hat, entwickelten sich nach Plan, so Thomas. "Alle Akquisitionen sind werthaltig." Der Konzern sehe sich nach weiteren Ãœbernahmezielen um. Ralf Thomas Ã¼bergibt das wichtige Finanzressort am 1. April an seine Vorstandskollegin Veronika Bienert.