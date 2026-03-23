Wirtschaft
Siemens-Finanzvorstand sieht GeschÃ¤ftsmodell durch KI nicht bedroht
Foto: Siemens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende Finanzvorstand Ralf Thomas des Industriesoftware-Anbieters Siemens sieht das GeschÃ¤ftsmodell des Unternehmens nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz bedroht.
Software sei nicht gleich Software, sagte Thomas dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). "Wir greifen nicht auf einen Fundus bekannten Wissens zurÃ¼ck, sondern schaffen in gestaltenden Prozessen Neues." Die Frage, wie man zum Beispiel den nÃ¤chsten Halbleiter entwickle, sei noch nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz beantwortet.
Die Dutzenden Softwarefirmen, die Siemens in den vergangenen Jahren fÃ¼r Milliardensummen Ã¼bernommen hat, entwickelten sich nach Plan, so Thomas. "Alle Akquisitionen sind werthaltig." Der Konzern sehe sich nach weiteren Ãœbernahmezielen um. Ralf Thomas Ã¼bergibt das wichtige Finanzressort am 1. April an seine Vorstandskollegin Veronika Bienert.
Software sei nicht gleich Software, sagte Thomas dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). "Wir greifen nicht auf einen Fundus bekannten Wissens zurÃ¼ck, sondern schaffen in gestaltenden Prozessen Neues." Die Frage, wie man zum Beispiel den nÃ¤chsten Halbleiter entwickle, sei noch nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz beantwortet.
Die Dutzenden Softwarefirmen, die Siemens in den vergangenen Jahren fÃ¼r Milliardensummen Ã¼bernommen hat, entwickelten sich nach Plan, so Thomas. "Alle Akquisitionen sind werthaltig." Der Konzern sehe sich nach weiteren Ãœbernahmezielen um. Ralf Thomas Ã¼bergibt das wichtige Finanzressort am 1. April an seine Vorstandskollegin Veronika Bienert.