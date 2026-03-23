Super Micro nach 33 %-Crash: Zweite Angst-Welle trifft Anleger

Auslöser der Eskalation ist ein US-Strafverfahren , das das Vertrauen der Anleger erschüttert. In einer Anklageschrift wird einem Mitbegründer des Unternehmens sowie weiteren Beteiligten vorgeworfen, Nvidia-basierte KI-Server über einen südostasiatischen Zwischenhändler illegal nach China umgeleitet und damit gegen Exportkontrollen verstoßen zu haben. Der Fall zählt zu den prominentesten Maßnahmen der US-Behörden gegen mutmaßliche Umgehungen von Beschränkungen für KI-Technologie.

Die Aktie von Super Micro Computer steht nach einem massiven Kurseinbruch weiter im Fokus der Anleger. Bereits am Freitag verlor das Papier 33 Prozent an Wert und damit mehr als 6 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung – der stärkste Rückgang seit Oktober 2018. Zum Wochenstart schwankt die Aktie nachdem sie vorbörslich zunächst noch deutlich unter Druck stand.

Super Micro erklärte, das mutmaßliche Verhalten verstoße gegen interne Richtlinien, und man kooperiere mit den Behörden. Beteiligte Führungskräfte wurden suspendiert, die Zusammenarbeit mit einem genannten Auftragnehmer beendet. Zudem trat Vorstandsmitglied Yih-Shyan Wally Liaw zurück, während DeAnna Luna zum Chief Compliance Officer ernannt wurde.

Die Vorwürfe wecken bei Analysten Erinnerungen an frühere Probleme. Argus Research stufte die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab und warnte, die Entwicklungen könnten "Erinnerungen wecken" an frühere Belastungen bei Margen, Umsatzentwicklung und eine Beinahe-Streichung von der Nasdaq. Kurzfristig könnte die Aktie daher stärker von Schlagzeilen als von fundamentalen Daten getrieben werden.

Zusätzlichen Druck liefern die operativen Zahlen. Analyst Ming-Chi Kuo verwies auf Lieferungen von Nvidia-basierten KI-Servern im Wert von rund 510 Millionen US-Dollar, die mit der Nachfrage aus China in Verbindung stehen und etwa zehn Prozent des Quartalsumsatzes ausmachen. "Der Schmuggel von KI-Servern nach China hat den Abwärtstrend bei der Bruttomarge von Super Micro nicht aufgehalten", erklärte Kuo. Die Bruttomarge sei stattdessen deutlich auf 9,6 Prozent gefallen.

Als mögliche Ursachen nennt der Analyst strukturellen Druck im Kerngeschäft sowie eine schwache Preissetzungsmacht. Demnach könnten mehrere Anbieter an entsprechenden Lieferketten beteiligt gewesen sein, was die Verhandlungsmacht der Käufer erhöht und die Margen zusätzlich belastet.

Trotz grundsätzlich hoher Nachfrage nach KI-Infrastruktur hat die Kombination aus regulatorischen Risiken, Vertrauensverlust und Margendruck die Aktie seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent ins Minus gedrückt – und die Unsicherheit unter Anlegern deutlich verschärft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



