OpenAI will Mitarbeiterzahl nahezu verdoppeln: Was dahinter steckt

Das von Microsoft unterstützte OpenAI plant, seine Mitarbeiterzahl bis Ende dieses Jahres von derzeit rund 4.500 auf 8.000 zu erhöhen, wie MT Newswires berichtet. Ziel dabei ist es, den Abstand zum Konkurrenten Anthropic zu verringern. Laut Bericht werden die geplanten Neueinstellungen bei OpenAI hauptsächlich in den Bereichen Produktentwicklung, Engineering, Forschung und Vertrieb tätig sein.

Zusätzlich baut das Unternehmen den Bereich "technical ambassadorship" aus, also Spezialisten, die Firmen helfen sollen, OpenAI-Tools in der Praxis einzuführen und produktiv zu nutzen. Auf der offiziellen Karriereseite sind bereits hunderte offene Stellen gelistet. Darunter sind Rollen in Sales, AI Success, Data Science, Codex, Stargate-Datacenter-Design sowie Safety/Investigations. Die Jobs verteilen sich nicht nur auf San Francisco, sondern auch auf Standorte wie München, Paris, London, Tokio und Seoul.