OpenAI im Einstellungsrausch
OpenAI will Mitarbeiterzahl nahezu verdoppeln: Was dahinter steckt
OpenAI will bis Jahresende tausende neue Mitarbeiter einstellen. Dahinter steckt weit mehr als Wachstum.
- OpenAI plant Mitarbeiterzahl bis Jahresende auf 8000
- Schwerpunkt auf Produktentwicklung, Forschung und Sales
- Microsoft investierte über 13 Milliarden US-Dollar
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Das von Microsoft unterstützte OpenAI plant, seine Mitarbeiterzahl bis Ende dieses Jahres von derzeit rund 4.500 auf 8.000 zu erhöhen, wie MT Newswires berichtet. Ziel dabei ist es, den Abstand zum Konkurrenten Anthropic zu verringern. Laut Bericht werden die geplanten Neueinstellungen bei OpenAI hauptsächlich in den Bereichen Produktentwicklung, Engineering, Forschung und Vertrieb tätig sein.
Zusätzlich baut das Unternehmen den Bereich "technical ambassadorship" aus, also Spezialisten, die Firmen helfen sollen, OpenAI-Tools in der Praxis einzuführen und produktiv zu nutzen. Auf der offiziellen Karriereseite sind bereits hunderte offene Stellen gelistet. Darunter sind Rollen in Sales, AI Success, Data Science, Codex, Stargate-Datacenter-Design sowie Safety/Investigations. Die Jobs verteilen sich nicht nur auf San Francisco, sondern auch auf Standorte wie München, Paris, London, Tokio und Seoul.
Die Financial Times schreibt außerdem, dass OpenAI stark expandiert: OpenAI habe demnach mehr als 1 Million Quadratfuß Bürofläche in San Francisco angemietet und wolle im Schnitt etwa 12 Mitarbeiter pro Tag einstellen. Zugleich solle der Umsatzanteil mit Unternehmenskunden bis Jahresende auf 50 Prozent steigen, nach 40 Prozent zuvor.
Microsofts Investitionen in OpenAI werden insgesamt auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar beziffert. Microsoft und OpenAI reagierten nicht umgehend auf die Anfragen von MT Newswires nach einer Stellungnahme.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 329,5EUR auf Tradegate (23. März 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.