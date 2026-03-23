ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
- Baader Bank bestätigt Add-Rating und Kursziel 96€
- Schwaches viertes Quartal dämpft Jahresergebnis
- Solides Ergebnis trotz schwachem Konsum in Deutschland
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Add" belassen. Ein schwaches viertes Quartal habe die vorläufigen Jahresergebnisse des Baumarktkonzerns gedämpft, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Damit seien die Erwartungen aber erfüllt worden. Das vorläufige Ergebnis sei im Gesamtbild solide - trotz des widrigen Konsumumfelds vor allem in Deutschland./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 77,00 auf Tradegate (23. März 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +10,28 %/+47,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
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Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
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Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: