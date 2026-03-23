Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 77,00 auf Tradegate (23. März 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +10,28 %/+47,87 % bedeutet.