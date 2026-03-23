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    Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes

    Für Sie zusammengefasst
    • DUH am BGH mit Klagen gegen BMW und Mercedes-Benz
    • Verbot von Verbrennern ab Nov 2030 gefordert
    • BGH weist Klagen ab Verkauf bleibt möglich
    BGH - Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht durchsetzen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen./kre/jdk/jml/ho/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 74,20 auf Tradegate (23. März 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,99 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +5,83 %/+42,39 % bedeutet.




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