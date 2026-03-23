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    Uranium Energy Corp erhält Genehmigung für Produktionsausweitung auf der Christensen Ranch und sichert sich NRC-Registrierung für US-Umwandlungsanlage

    Uranium Energy Corp erhält Genehmigung für Produktionsausweitung auf der Christensen Ranch und sichert sich NRC-Registrierung für US-Umwandlungsanlage
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

     

    Die Urangewinnung hat in drei neuen Aufbereitungsanlagen begonnen, wodurch die ISR-Produktionskapazität in Wyoming erweitert wird

     

    Uranium Refining & Conversion Corp erreicht ersten Meilenstein bei der Lizenzierung durch die Nuclear Regulatory Commission

     

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    Corpus Christi, Texas, 23. März 2026 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-increasing-production ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man die behördliche Genehmigung des Bundesstaates erhalten und den Betrieb von drei weiteren Sammelhäusern im Bohrfeld 11 auf der Christensen Ranch aufgenommen hat. Ein weiteres Verteilerhaus wartet auf die behördliche Genehmigung, und drei weitere befinden sich im Bohrfeld 12 und in der Erweiterung 10  im Bau. 

     

    Die drei neuen Sammelstationen und die fortgesetzte Erschließung der Bohrfelder auf der Christensen Ranch werden zu einer erhöhten Produktionskapazität in Wyoming führen. In Südtexas ist die Burke-Hollow-Mine betriebsbereit und wartet auf die endgültige Genehmigung durch die Texas Commission on Environmental Quality, die die Inbetriebnahme ermöglichen wird.

     

    Insgesamt wird erwartet, dass die Aktivitäten des Unternehmens in Wyoming und Texas, einschließlich der kürzlich erteilten Genehmigungen und der laufenden Bauarbeiten, zu einer erheblichen Produktionsausweitung führen werden.

     

    Brent Berg, Senior Vice President, U.S. Operations, erklärte:

     

    „Wir sind dem Wyoming Department of Environmental Quality für seine Zusammenarbeit, Professionalität und sein konstruktives Engagement während des gesamten Genehmigungsverfahrens sehr dankbar. Mit dieser Genehmigung haben wir die Urangewinnung in den neuen Sammelstationen aufgenommen, was die geplante Steigerung des Produktionsvolumens in unserem Betrieb auf der Christensen Ranch ermöglicht.“

     

    United States Uranium Refining & Conversion Corp macht entscheidenden Schritt in Richtung Lizenzierung

     

    Am 18. März 2026 erhielt die United States Uranium Refining & Conversion Corp („UR&C“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UEC, von der US-amerikanischen Nuclear Regulatory Commission („NRC“) eine Aktenzeichen-Nummer für ihre geplante Uranumwandlungsanlage.

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