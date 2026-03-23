BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Foodpanda-Verkaufs in Taiwan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Mit Blick auf den Wert der Summe aller Einzelteile des Essenslieferanten dürfte der Wert der Aktie mit dem Verkauf steigen und die Kapitalstruktur stärken, schrieb Andrew Ross. Er sprach am Montag von einem "positiven Schritt" und hofft auf weitere Initiativen im Rahmen der strategischen Überprüfungen durch das Management./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 15,28EUR auf Tradegate (23. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,90

Kursziel alt: 36,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,90 € , was eine Steigerung von +125,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer