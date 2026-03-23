BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Foodpanda-Verkaufs in Taiwan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Mit Blick auf den Wert der Summe aller Einzelteile des Essenslieferanten dürfte der Wert der Aktie mit dem Verkauf steigen und die Kapitalstruktur stärken, schrieb Andrew Ross. Er sprach am Montag von einem "positiven Schritt" und hofft auf weitere Initiativen im Rahmen der strategischen Überprüfungen durch das Management./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 15,28EUR auf Tradegate (23. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,90
Kursziel alt: 36,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,90
Kursziel alt: 36,90
Währung: EUR
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